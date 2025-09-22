Perros con energía

Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas

Si buscás una mascota alegre, estas razas de perro te sorprenderán por su energía, cariño y espíritu incansable.

Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas

Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas

 Por Analía Martín

Tener una mascota juguetona puede cambiar por completo la dinámica de un hogar. No todos los perros poseen el mismo nivel de energía, y algunas razas se destacan por su vitalidad y entusiasmo constante. Elegir un perro con estas características significa sumar alegría, movimiento y complicidad en cada momento compartido con la familia.

Razas de perro con espíritu incansable

Entre las razas más activas y divertidas, cuatro se llevan el protagonismo por su capacidad de juego y afecto. Cada una posee rasgos únicos, pero comparten algo en común: son compañeros ideales para personas que disfrutan de la actividad física y la vida al aire libre.

Lee además
¿Por qué tu gato se frota contra tu pierna y luego muerde? Significado y consejos
Lenguaje felino

¿Por qué tu gato se frota contra tu pierna y luego muerde? Significado y consejos
Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren
Salud canina

Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren
  • Border Collie: considerado el perro más inteligente del mundo, también es uno de los más activos. Su energía inagotable requiere no solo juegos físicos, sino también desafíos mentales para mantenerse equilibrado. Ideal para espacios amplios y dueños con tiempo para estimularlo.
  • Labrador Retriever: conocido como el eterno cachorro, este perro combina simpatía y vitalidad. Ama el agua, correr y buscar objetos. Es perfecto para familias activas con niños, ya que su carácter sociable lo convierte en un compañero fiel y divertido.
    pero Border Collie y perro Labrador Retriever, mascota
    Mascota | Border Collie y Labrador Retriever, dos de las razas de perros que más les gusta jugar

    Mascota | Border Collie y Labrador Retriever, dos de las razas de perros que más les gusta jugar



  • Jack Russell Terrier: pequeño de tamaño pero grande en energía. Siempre en movimiento, disfruta de juegos de persecución y olfato. Necesita tanto ejercicio como un perro grande, lo que lo hace ideal para personas dinámicas que puedan dedicarle tiempo.
  • Golden Retriever: tierno y juguetón por naturaleza, se lleva bien con grandes y chicos. Disfruta de los juegos de buscar, el agua y las actividades al aire libre. Su personalidad equilibrada lo convierte en una de las razas más queridas en todo el mundo.
perro ack Russell Terrier y perro Golden Retriever, mascota
Antes de escoger alguno de estos perros como mascotas, asegurate de poder dedicarle tiempo para su actividad física

Antes de escoger alguno de estos perros como mascotas, asegurate de poder dedicarle tiempo para su actividad física

Elegir una mascota no solo implica amor a primera vista, sino también considerar qué perro se adapta mejor a tu rutina diaria. Un perro juguetón necesita espacio, ejercicio constante y atención. Si tenés un estilo de vida activo, cualquiera de estas razas será un compañero ideal para tus aventuras. Lo importante es recordar que cada perro necesita cuidados específicos y, sobre todo, tiempo de calidad junto a su familia humana.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés

Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna

Mascota: 10 razas de perro que parecen osos

Lo que tu perro intenta decirte al revolcarse en algo maloliente

Mascota: ¿los gatos sienten rencor por la ausencia de su tutor?

Lenguaje corporal de las mascotas: cómo los perros le dicen "basta" a sus dueños

Qué significa que tu gato se acueste sobre tus cosas, según expertos

Por qué mi perro come piedras y objetos no comestibles y cómo evitarlo

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 22 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia
CHOQUE

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Te Puede Interesar

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso.
Días claves

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre
MEDIDA OFICIAL

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Por Sitio Andino Economía
Se publicó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.
CONECTIVIDAD EN EL SUR PROVINCIAL

El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Por Cecilia Zabala