Lo que tu perro intenta decirte al revolcarse en algo maloliente

Los perros provienen de ancestros salvajes que dependían de sus sentidos para sobrevivir. Entre ellos, el olfato jugaba un rol central. Revolcarse en olores intensos permitía camuflar su propio aroma y comunicarse con la manada. Aunque hoy el perro viva en un hogar como mascota, ese comportamiento sigue activo como parte de su herencia genética.

Además, esta acción cumple varias funciones: puede ser un modo de marcar territorio, transmitir información o mostrar entusiasmo. Lo que para una persona es desagradable, para el perro es una expresión de bienestar y de identidad.

Mascota: la sorprendente razón detrás de por qué tu perro rueda sobre algo maloliente

En este sentido, el perro no busca ensuciarse por gusto, sino reforzar vínculos y demostrar su conexión con el entorno. Para él, el mal olor es información, no suciedad.

Cómo reaccionar como tutor responsable

Aunque entendible desde la biología, para los humanos esta conducta es poco agradable. Lo más recomendable es no retar ni castigar al perro, porque no se trata de una travesura sino de un instinto. En su lugar, se puede redirigir su energía con paseos más largos, juguetes interactivos y ejercicios de olfato que satisfagan esa necesidad de explorar.

perro oliendo la arena, mascota Una buena práctica es ofrecerle al perro diferentes objetos para oler durante sus paseos

Un baño ocasional será inevitable, pero conviene no abusar del shampoo para no dañar su piel ni su pelaje. También es importante ofrecerle espacios controlados donde pueda investigar olores seguros sin riesgo de ensuciarse con algo perjudicial para su salud.

En definitiva, entender por qué tu perro se revuelca en olores fuertes ayuda a mejorar la convivencia. Este hábito, aunque molesto para los humanos, es un recordatorio de que los canes conservan conductas primitivas que los conectan con su naturaleza. Aceptarlas, gestionarlas y acompañarlas con paciencia fortalece el vínculo entre la mascota y su familia.