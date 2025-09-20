Tener una mascota implica más que brindarle cariño y alimento: también demanda responsabilidad en su salud. Algunas razas de perro son más propensas a padecer problemas genéticos, articulares o respiratorios, lo que obliga a visitas frecuentes al veterinario. Conocer cuáles son estas razas te permitirá anticiparte y ofrecer una mejor calidad de vida a tu compañero.

El Bulldog Francés es una de las razas más populares, aunque también de las que más cuidados médicos requiere. Su hocico achatado lo hace vulnerable al síndrome braquicefálico , que dificulta la respiración y lo expone a golpes de calor. Por eso, los especialistas recomiendan revisiones periódicas y un ambiente fresco que reduzca el riesgo de complicaciones. Además, suele desarrollar alergias cutáneas e infecciones en los pliegues de la piel.

Lujo felino Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna

El Pastor Alemán es reconocido por su inteligencia y fidelidad, pero también por su predisposición a la displasia de cadera y codo , una afección que puede limitar su movilidad y causar dolor crónico. A esto se suman problemas digestivos y enfermedades degenerativas como la mielopatía.

Estos perros necesitan chequeos regulares, sobre todo a medida que envejecen. La atención temprana es clave para retrasar el avance de las complicaciones y mantener su calidad de vida. Una dieta equilibrada y el control del peso son aliados fundamentales en su cuidado.

Cocker Spaniel: un perro con orejas que requieren vigilancia

El Cocker Spaniel, conocido por su carácter afectuoso y su pelaje elegante, es particularmente vulnerable a las infecciones de oído. Sus orejas largas y caídas favorecen la acumulación de humedad, lo que genera un ambiente perfecto para bacterias y hongos. También puede sufrir de problemas oculares hereditarios y enfermedades cardíacas.

perro Cocker Spaniel, mascota Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

La limpieza frecuente de sus oídos y los controles veterinarios rutinarios son esenciales para prevenir molestias y complicaciones. Un cuidado preventivo hace la diferencia en la salud de esta raza.

Aunque cualquier perro puede enfermar, estas tres razas destacan por su necesidad de atención médica constante. Tener una mascota de estas características exige compromiso, prevención y controles veterinarios regulares. Detectar a tiempo los problemas de salud permite prolongar la vida de tu perro y garantizarle el bienestar que merece como parte de tu familia.