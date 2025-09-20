Salud canina

Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

Descubrí qué perro necesita más visitas al veterinario y cómo cuidar mejor a tu mascota para prevenir complicaciones.

Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

 Por Analía Martín

Tener una mascota implica más que brindarle cariño y alimento: también demanda responsabilidad en su salud. Algunas razas de perro son más propensas a padecer problemas genéticos, articulares o respiratorios, lo que obliga a visitas frecuentes al veterinario. Conocer cuáles son estas razas te permitirá anticiparte y ofrecer una mejor calidad de vida a tu compañero.

Bulldog Francés: un perro adorable, pero delicado

El Bulldog Francés es una de las razas más populares, aunque también de las que más cuidados médicos requiere. Su hocico achatado lo hace vulnerable al síndrome braquicefálico, que dificulta la respiración y lo expone a golpes de calor. Por eso, los especialistas recomiendan revisiones periódicas y un ambiente fresco que reduzca el riesgo de complicaciones. Además, suele desarrollar alergias cutáneas e infecciones en los pliegues de la piel.

Lee además
Controles de salud y más en Guaymallén.
Servicios en los barrios

Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés
Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna
Lujo felino

Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna
  • Problemas respiratorios crónicos
  • Riesgo de sobrecalentamiento
  • Infecciones dérmicas frecuentes
perro pastor alemán y perro Bulldog Francés, mascota
Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

Pastor Alemán: lealtad con tendencia a problemas articulares

El Pastor Alemán es reconocido por su inteligencia y fidelidad, pero también por su predisposición a la displasia de cadera y codo, una afección que puede limitar su movilidad y causar dolor crónico. A esto se suman problemas digestivos y enfermedades degenerativas como la mielopatía.

Estos perros necesitan chequeos regulares, sobre todo a medida que envejecen. La atención temprana es clave para retrasar el avance de las complicaciones y mantener su calidad de vida. Una dieta equilibrada y el control del peso son aliados fundamentales en su cuidado.

Cocker Spaniel: un perro con orejas que requieren vigilancia

El Cocker Spaniel, conocido por su carácter afectuoso y su pelaje elegante, es particularmente vulnerable a las infecciones de oído. Sus orejas largas y caídas favorecen la acumulación de humedad, lo que genera un ambiente perfecto para bacterias y hongos. También puede sufrir de problemas oculares hereditarios y enfermedades cardíacas.

perro Cocker Spaniel, mascota
Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

La limpieza frecuente de sus oídos y los controles veterinarios rutinarios son esenciales para prevenir molestias y complicaciones. Un cuidado preventivo hace la diferencia en la salud de esta raza.

Aunque cualquier perro puede enfermar, estas tres razas destacan por su necesidad de atención médica constante. Tener una mascota de estas características exige compromiso, prevención y controles veterinarios regulares. Detectar a tiempo los problemas de salud permite prolongar la vida de tu perro y garantizarle el bienestar que merece como parte de tu familia.

Temas
Seguí leyendo

Mascota: 10 razas de perro que parecen osos

Lo que tu perro intenta decirte al revolcarse en algo maloliente

Mascota: ¿los gatos sienten rencor por la ausencia de su tutor?

Lenguaje corporal de las mascotas: cómo los perros le dicen "basta" a sus dueños

Qué significa que tu gato se acueste sobre tus cosas, según expertos

Por qué mi perro come piedras y objetos no comestibles y cómo evitarlo

Lo que tu gato quiere decirte cuando trae ratones o insectos a casa, según los expertos

Descubren mutación que permite detectar enfermedad cardíaca en perros Golden Retriever

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo fertilizar plantas de tomate para acelerar su crecimiento
Cultivo de tomates

Cómo fertilizar plantas de tomate para acelerar su crecimiento

Las Más Leídas

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 25 de julio
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Ropa sin aumentos y ventas a la baja: así viven el inicio de temporada los comerciantes de Mendoza.
Comercio

Ropa sin aumentos y ventas a la baja: así viven el inicio de temporada los comerciantes de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón en su casa, donde se encuentra detenida.

Dura crítica de Cristina Fernández de Kirchner a la política económica del Gobierno

Por Sitio Andino Política