Mascota: 10 razas de perro que parecen osos

Algunas razas de perro tienen tanto pelaje que parecen osos de peluche. Las características de estas mascotas únicas.

 Por Analía Martín

El mundo canino sorprende por su diversidad y encanto. Entre tantas opciones, hay razas de perro que destacan por su parecido con osos peludos, lo que despierta una ternura inmediata. Sin embargo, más allá de su aspecto mullido, es importante recordar que cada mascota necesita cuidados específicos y un compromiso a largo plazo por parte de la familia.

Mascotas que parecen peluches

Algunos de estos perros son pequeños y vivaces, otros enormes y guardianes, pero todos comparten un denominador común: un pelaje denso que los hace ver como ositos adorables. Entre las razas más reconocidas se encuentran:

  • Chow chow: su melena abundante y lengua azulada lo hacen inconfundible.
  • Samoyedo: de origen siberiano, destaca por su “sonrisa samoyeda” y su aspecto de oso polar.
  • Pomerania: diminuto, esponjoso y lleno de energía, parece un peluche viviente.
  • Bichón frisé: pequeño, alegre y con un pelaje rizado como algodón.
  • Keeshond: mediano, con pelaje gris y rostro expresivo que recuerda a un osito.
Mascotas peque&ntilde;as y adorables: Chow chow y Keeshond, dos de las razas que se parecen a un oso en miniatura

Gigantes que parecen osos

Además de los más chicos, existen razas de gran porte que parecen auténticos osos. Ejemplo de ello son:

  • Terranova: gigante noble y nadador experto, conocido como perro de rescate acuático.
  • Leonberger: imponente y protector, con un carácter equilibrado ideal para familias.
  • Akita inu: de origen japonés, combina fuerza y dulzura, con gran lealtad hacia sus dueños.
  • Eurasier: mezcla de varias razas, destaca por su aspecto mullido y temperamento tranquilo.

Estos perros, aunque imponentes, suelen ser cariñosos y pacientes, sobre todo con los niños. Lo que los convierte en excelentes compañeros familiares.

Mascotas no aptos para todos: Leonberger y Eurasier, dos razas de perros grande y peludos

Más allá de la apariencia

Los perros de pelaje abundante requieren atenciones especiales para mantenerse sanos y cómodos. Es fundamental cepillarlos varias veces por semana para evitar nudos y la acumulación de suciedad, además de baños regulares con productos adecuados que respeten la salud de su piel.

También necesitan revisiones frecuentes en orejas y ojos, ya que el pelo puede favorecer la humedad y generar infecciones. En verano, es clave prestar atención al calor para prevenir golpes de temperatura, ofreciéndoles siempre agua fresca y espacios ventilados.

Si estás pensado en adoptar un perro de estas razas, es fundamental asegurarse que tenés el espacio, el tiempo y los recursos. Tu mascota merece una vida sana y feliz.

