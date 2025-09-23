Caída de pelo en el perro: cuándo es normal y cuándo preocuparse

La caída de pelo en el perro es algo común, especialmente en los cambios de estación, cuando el manto se adapta al clima. Pero si la pérdida es excesiva o deja áreas sin cobertura, podría indicar un problema de salud. Detectar a tiempo estas señales es esencial para el cuidado de tu mascota.

Durante la primavera y el otoño, la mayoría de los perros atraviesan un ciclo de muda estacional . Este recambio de pelaje les permite adaptarse al clima, generando mayor protección en invierno y un pelo más liviano en verano. En esta etapa, es normal encontrar más pelos en el hogar, la ropa o el auto. La caída debería estabilizarse en pocas semanas .

Sin embargo, si notás que tu perro sigue perdiendo pelo de manera abundante fuera de esas épocas, o si aparecen zonas sin pelaje, conviene prestar atención. Allí puede estar la diferencia entre un proceso natural y un signo de alerta.

Existen varios factores que pueden provocar una pérdida anormal de pelaje en los perros:

Los perros cambian su pelaje al menos dos veces al año

Parásitos externos : pulgas, garrapatas y ácaros que generan picazón e irritación.

: pulgas, garrapatas y ácaros que generan picazón e irritación. Infecciones : bacterianas o fúngicas que debilitan la piel y el pelo.

: bacterianas o fúngicas que debilitan la piel y el pelo. Alergias : a alimentos, productos químicos o incluso al ambiente.

: a alimentos, productos químicos o incluso al ambiente. Problemas hormonales : como el hipotiroidismo, que altera el crecimiento del pelaje.

: como el hipotiroidismo, que altera el crecimiento del pelaje. Estrés y mala alimentación: dos factores que también afectan la salud del manto.

En todos estos casos, la consulta con un veterinario es fundamental para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

caída de pelo en los perros, mascota Así luce la caída del pelaje de un perro cuando no es natural

Consejos para cuidar el pelaje de tu mascota

Un pelaje fuerte y brillante refleja la buena salud general del perro. Para mantenerlo en óptimas condiciones, los especialistas recomiendan:

Cepillado regular para eliminar el pelo muerto y estimular la circulación.

para eliminar el pelo muerto y estimular la circulación. Baños adecuados , sin excesos, con productos especiales para perros.

, sin excesos, con productos especiales para perros. Alimentación equilibrada , rica en proteínas y ácidos grasos como omega 3 y 6.

, rica en proteínas y ácidos grasos como omega 3 y 6. Controles veterinarios periódicos para detectar a tiempo cualquier problema de piel o pelaje.

La caída de pelo en tu perro no siempre es una mala noticia. En muchos casos se trata de un proceso natural, pero cuando la pérdida es excesiva o persistente, puede ser un llamado de atención sobre su salud. La clave está en observar, prevenir y actuar a tiempo para que tu mascota luzca un manto sano y cuidado./Mundo deportivo.