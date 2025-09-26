Cómo tener un gato como mascota mejora tu felicidad y autoestima

Por Analía Martín







Tener un gato en casa es mucho más que compartir el hogar con un animal de compañía: es abrir la puerta a una relación que aporta calma, ternura y estabilidad emocional. La convivencia con un gato refuerza la autoestima y estimula la felicidad, ya que su presencia tiene efectos comprobados en el ánimo y la salud mental de los tutores.

Mascota que reduce el estrés Los felinos generan beneficios que van más allá del cariño. Distintas investigaciones han demostrado que acariciar a un gato puede estimular la liberación de oxitocina, la llamada “hormona del amor”. Este proceso ayuda a reducir el cortisol, la hormona del estrés, favorece la relajación, baja la presión arterial y hasta mejora la conciliación del sueño.

Además, convivir con una mascota independiente pero afectuosa como el gato permite encontrar un equilibrio ideal entre compañía y autonomía. La interacción diaria ofrece consuelo en momentos de ansiedad o soledad, fortaleciendo el vínculo humano-animal de una manera única.

hombre y gato, mascota Acariciar a un gato puede estimular la liberación de oxitocina Beneficios cerebrales y emocionales Estudios realizados en Japón y Europa indican que vivir con un gato activa zonas del cerebro relacionadas con la confianza y el bienestar. Incluso se ha comprobado que este vínculo favorece la agilidad cognitiva, como la memoria y la fluidez verbal. De esta manera, compartir el día a día con un felino puede actuar como una especie de escudo protector contra la ansiedad y la depresión.

Tener un gato como mascota no sólo eleva el ánimo en situaciones difíciles, sino que también fomenta la sensación de propósito y responsabilidad. El cuidado cotidiano fortalece la autoestima, al dar al tutor la certeza de estar brindando amor y bienestar a otro ser vivo. pareja y gato, mascota Adoptar un gato como mascota implica abrirse a un lazo de confianza y ternura Beneficios principales de convivir con un gato Reducción del estrés y la ansiedad.

Aumento de la oxitocina, que estimula la felicidad.

Apoyo emocional en situaciones de soledad.

Estímulo de habilidades cognitivas y memoria.

Refuerzo de la autoestima a través del cuidado diario. Adoptar un gato como mascota implica abrirse a un lazo de confianza y ternura que impacta directamente en la calidad de vida. Más allá de su carácter independiente, estos animales logran convertirse en aliados del bienestar emocional, ayudando a sus tutores a enfrentar los retos de la rutina con más calma, seguridad y optimismo./Ámbito.

