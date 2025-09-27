Jardinería: por qué hay que poner corchos en la tierra de las plantas

En el mundo de la jardinería sustentable , cada detalle cuenta para que las plantas crezcan fuertes y saludables. Una técnica que gana espacio en Mendoza y otras provincias argentinas consiste en reutilizar los corchos de botella en macetas y jardines. Más allá de lo estético, este material natural ofrece soluciones prácticas para el cuidado cotidiano.

Los especialistas coinciden en que el corcho regula la humedad y favorece la oxigenación del sustrato . Su textura porosa permite que el aire circule entre las partículas de tierra, lo que previene que las raíces se asfixien. En macetas pequeñas o en interiores, donde la compactación del sustrato es un problema frecuente, este método marca la diferencia.

Además, los corchos funcionan como una capa de drenaje eficiente . Al ubicarlos en la base de la maceta, evitan encharcamientos y reducen el riesgo de pudrición de raíces, un inconveniente común en plantas ornamentales y de interior. Para quienes cultivan en Mendoza, donde las temperaturas y la sequía pueden variar drásticamente, este recurso permite estabilizar la humedad de manera más natural.

En la base de la maceta: colocar corchos enteros o en trozos antes de añadir la tierra.

colocar corchos enteros o en trozos antes de añadir la tierra. Mezclados con el sustrato: triturados, mejoran la aireación y conservan la humedad de manera uniforme.

triturados, mejoran la aireación y conservan la humedad de manera uniforme. En la superficie de la maceta: como cubierta, ayudan a proteger contra plagas y a reducir la evaporación del agua.

En todos los casos, el corcho actúa como una barrera natural contra insectos y babosas, dificultando el acceso a los tallos y raíces. Esto resulta útil en jardines domésticos donde las lluvias o el riego excesivo favorecen la aparición de plagas.

Beneficios extra en la jardinería mendocina

El uso de corchos también se relaciona con la economía circular y el reciclaje. En lugar de desecharlos, pueden reutilizarse en beneficio del jardín, reduciendo residuos y aprovechando un material renovable. En contextos urbanos como Mendoza, donde crece la tendencia de huertas familiares y macetas en balcones, esta práctica resulta económica, ecológica y eficaz.

Otro beneficio es que los corchos protegen el sustrato de cambios bruscos de temperatura. En verano, ayudan a que el agua no se evapore demasiado rápido; en invierno, aíslan las raíces del frío. Este detalle favorece a especies sensibles que suelen resentirse con la amplitud térmica característica de la región cuyana.

En jardinería, la clave está en aprovechar recursos simples y efectivos. Lo que antes era un desecho, hoy se convierte en un aliado natural para quienes buscan un jardín equilibrado, sano y adaptado a los desafíos climáticos de Mendoza./Infobae.