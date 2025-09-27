27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Truco verde sustentable

Jardinería: por qué hay que poner corchos en la tierra de las plantas

Un recurso simple sorprende en jardinería: los corchos reciclados ayudan a las plantas, mejoran el sustrato y aportan regulación natural al cultivo.

Jardinería: por qué hay que poner corchos en la tierra de las plantas

Jardinería: por qué hay que poner corchos en la tierra de las plantas

 Por Analía Martín

En el mundo de la jardinería sustentable, cada detalle cuenta para que las plantas crezcan fuertes y saludables. Una técnica que gana espacio en Mendoza y otras provincias argentinas consiste en reutilizar los corchos de botella en macetas y jardines. Más allá de lo estético, este material natural ofrece soluciones prácticas para el cuidado cotidiano.

Jardinería y plantas: por qué los corchos ayudan

Los especialistas coinciden en que el corcho regula la humedad y favorece la oxigenación del sustrato. Su textura porosa permite que el aire circule entre las partículas de tierra, lo que previene que las raíces se asfixien. En macetas pequeñas o en interiores, donde la compactación del sustrato es un problema frecuente, este método marca la diferencia.

Lee además
Camote como planta de interior: cómo cultivarla y su asombroso poder ornamental
Económica y ornamental

Camote como planta de interior: cómo cultivarla y su asombroso poder ornamental
Jardinería: las plantas que pueden vivir en la oscuridad total
Plantas resistentes

Jardinería: las plantas que pueden vivir en la oscuridad total

Además, los corchos funcionan como una capa de drenaje eficiente. Al ubicarlos en la base de la maceta, evitan encharcamientos y reducen el riesgo de pudrición de raíces, un inconveniente común en plantas ornamentales y de interior. Para quienes cultivan en Mendoza, donde las temperaturas y la sequía pueden variar drásticamente, este recurso permite estabilizar la humedad de manera más natural.

Embed

Cómo usar corchos en macetas y jardín

Existen diferentes formas de aplicar este truco de jardinería:

  • En la base de la maceta: colocar corchos enteros o en trozos antes de añadir la tierra.
  • Mezclados con el sustrato: triturados, mejoran la aireación y conservan la humedad de manera uniforme.
  • En la superficie de la maceta: como cubierta, ayudan a proteger contra plagas y a reducir la evaporación del agua.

En todos los casos, el corcho actúa como una barrera natural contra insectos y babosas, dificultando el acceso a los tallos y raíces. Esto resulta útil en jardines domésticos donde las lluvias o el riego excesivo favorecen la aparición de plagas.

Beneficios extra en la jardinería mendocina

El uso de corchos también se relaciona con la economía circular y el reciclaje. En lugar de desecharlos, pueden reutilizarse en beneficio del jardín, reduciendo residuos y aprovechando un material renovable. En contextos urbanos como Mendoza, donde crece la tendencia de huertas familiares y macetas en balcones, esta práctica resulta económica, ecológica y eficaz.

Otro beneficio es que los corchos protegen el sustrato de cambios bruscos de temperatura. En verano, ayudan a que el agua no se evapore demasiado rápido; en invierno, aíslan las raíces del frío. Este detalle favorece a especies sensibles que suelen resentirse con la amplitud térmica característica de la región cuyana.

corchos y plantas
Lo que antes era un desecho, hoy se convierte en un aliado natural para la jardinería doméstica

Lo que antes era un desecho, hoy se convierte en un aliado natural para la jardinería doméstica

En jardinería, la clave está en aprovechar recursos simples y efectivos. Lo que antes era un desecho, hoy se convierte en un aliado natural para quienes buscan un jardín equilibrado, sano y adaptado a los desafíos climáticos de Mendoza./Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Árboles ideales para plantar en primavera en Mendoza: uno de ellos tiene una historia cautivante

Jardinería en Mendoza: qué flores sembrar en octubre y cómo cuidarlas

El fruto chileno que transformó la frutilla y sorprende en el mundo de las plantas

Jardinería: qué significa que se seque la planta de ruda en tu jardín

Cómo fertilizar plantas de tomate para acelerar su crecimiento

Jardinería: cómo hacer un licuado de cáscara de banana y vinagre que haga feliz a tus plantas

Cómo cultivar un árbol de cerezo y cosechar sus frutos en tiempo record

Jardinería: errores comunes al comprar plantas en viveros y cómo evitarlos

LO QUE SE LEE AHORA
Mascota: qué dicen los expertos sobre usar el canil como castigo en perros
Consejos de adiestramiento

Mascota: qué dicen los expertos sobre usar el canil como castigo en perros

Las Más Leídas

El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto
El saldo

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida
Milagro

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto

Atención: el Paso Los Libertadores quedará habilitado este sábado
tras el temporal

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Te Puede Interesar

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas
Campo versus Gobierno

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT
este sábado

Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT

Por Sitio Andino Política
Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto
Grave

Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

Por Juan Pablo Strappazzon