Jardinería: cómo hacer un licuado de cáscara de banana y vinagre que haga feliz a tus plantas

En el mundo de la jardinería , cada vez más mendocinos apuestan a remedios caseros para mejorar sus cultivos y cuidar el ambiente del hogar. Una de las recetas más simples y efectivas es la de licuar cáscara de banana con vinagre , un preparado que puede funcionar como fertilizante natural para las plantas y como aliado doméstico.

La cáscara de banana aporta minerales clave como potasio, calcio y fósforo , nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas y el desarrollo de raíces fuertes. Sumado a eso, el vinagre ayuda a equilibrar el pH del suelo , facilitando la absorción de esos nutrientes. Este efecto se traduce en plantas con hojas más verdes, flores más vistosas y un follaje vigoroso .

En Mendoza, donde la calidad del agua y la composición del suelo pueden variar según la zona, esta preparación resulta una opción accesible y sustentable. No se necesita comprar fertilizantes industriales : con restos de cocina se logra un abono líquido que además fomenta una jardinería más consciente.

Colocar una cáscara de banana en la licuadora .

. Agregar medio vaso de vinagre blanco .

. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

Diluir en agua antes de aplicar sobre la tierra.

La recomendación es usar la preparación una vez cada 15 días, evitando saturar la planta. En pocas semanas, los cambios en el aspecto del follaje son notables, especialmente en especies ornamentales y de jardín que demandan más nutrientes.

Un detalle clave es conocer el tipo de suelo y el pH del sustrato. No todas las especies toleran la misma acidez, por lo que conviene aplicar con moderación y observar la respuesta de las plantas.

cáscara de banana y vinagre blanco Mezcla de cáscara de banana y vinagre, un truco de jardinería que tenés que poner a prueba

Más allá del jardín: usos en el hogar

El preparado de banana y vinagre no sólo se queda en el jardín. También puede actuar como neutralizador de olores dentro de la casa. Basta con dejar un frasco abierto con un poco de la mezcla cerca del tacho de basura para reducir los aromas desagradables.

Este uso resulta especialmente útil en cocinas chicas o en hogares mendocinos donde las temperaturas elevadas aceleran la descomposición de los residuos. Un mismo preparado sirve tanto para fortalecer las plantas como para mantener un ambiente más fresco y limpio.

La combinación de cáscara de banana y vinagre es un recurso práctico de la jardinería casera, ideal para quienes buscan fertilizar de manera natural y, al mismo tiempo, darle un nuevo uso a los residuos de cocina. En tiempos donde la sustentabilidad gana terreno, este truco se convierte en un ejemplo de cómo pequeños gestos pueden mejorar las plantas y el hogar.