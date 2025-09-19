Sorprendente

Jardinería: cómo hacer un licuado de cáscara de banana y vinagre que haga feliz a tus plantas

Con este truco de jardinería podrás hacer muy felices a tus plantas. Los usos sorprendentes de la cáscara de banana y el vinagre.

Jardinería: cómo hacer un licuado de cáscara de banana y vinagre que haga feliz a tus plantas

Jardinería: cómo hacer un licuado de cáscara de banana y vinagre que haga feliz a tus plantas

 Por Analía Martín

En el mundo de la jardinería, cada vez más mendocinos apuestan a remedios caseros para mejorar sus cultivos y cuidar el ambiente del hogar. Una de las recetas más simples y efectivas es la de licuar cáscara de banana con vinagre, un preparado que puede funcionar como fertilizante natural para las plantas y como aliado doméstico.

Beneficios para las plantas en jardinería

La cáscara de banana aporta minerales clave como potasio, calcio y fósforo, nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas y el desarrollo de raíces fuertes. Sumado a eso, el vinagre ayuda a equilibrar el pH del suelo, facilitando la absorción de esos nutrientes. Este efecto se traduce en plantas con hojas más verdes, flores más vistosas y un follaje vigoroso.

Lee además
Cómo cultivar un árbol de cerezo y cosechar frutos rápido
Cultivo exprés

Cómo cultivar un árbol de cerezo y cosechar sus frutos en tiempo record
Jardinería: errores comunes al comprar plantas en viveros y cómo evitarlos
Guía práctica en viveros

Jardinería: errores comunes al comprar plantas en viveros y cómo evitarlos

En Mendoza, donde la calidad del agua y la composición del suelo pueden variar según la zona, esta preparación resulta una opción accesible y sustentable. No se necesita comprar fertilizantes industriales: con restos de cocina se logra un abono líquido que además fomenta una jardinería más consciente.

Embed

Cómo preparar y aplicar la mezcla

El procedimiento es sencillo y rápido:

  • Colocar una cáscara de banana en la licuadora.
  • Agregar medio vaso de vinagre blanco.
  • Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Diluir en agua antes de aplicar sobre la tierra.

La recomendación es usar la preparación una vez cada 15 días, evitando saturar la planta. En pocas semanas, los cambios en el aspecto del follaje son notables, especialmente en especies ornamentales y de jardín que demandan más nutrientes.

Un detalle clave es conocer el tipo de suelo y el pH del sustrato. No todas las especies toleran la misma acidez, por lo que conviene aplicar con moderación y observar la respuesta de las plantas.

cáscara de banana y vinagre blanco
Mezcla de c&aacute;scara de banana y vinagre, un truco de jardiner&iacute;a que ten&eacute;s que poner a prueba

Mezcla de cáscara de banana y vinagre, un truco de jardinería que tenés que poner a prueba

Más allá del jardín: usos en el hogar

El preparado de banana y vinagre no sólo se queda en el jardín. También puede actuar como neutralizador de olores dentro de la casa. Basta con dejar un frasco abierto con un poco de la mezcla cerca del tacho de basura para reducir los aromas desagradables.

Este uso resulta especialmente útil en cocinas chicas o en hogares mendocinos donde las temperaturas elevadas aceleran la descomposición de los residuos. Un mismo preparado sirve tanto para fortalecer las plantas como para mantener un ambiente más fresco y limpio.

La combinación de cáscara de banana y vinagre es un recurso práctico de la jardinería casera, ideal para quienes buscan fertilizar de manera natural y, al mismo tiempo, darle un nuevo uso a los residuos de cocina. En tiempos donde la sustentabilidad gana terreno, este truco se convierte en un ejemplo de cómo pequeños gestos pueden mejorar las plantas y el hogar.

Temas
Seguí leyendo

¿Por qué se secan las plantas de romero y cómo evitarlo?

Jardinería: beneficios de colocar hielo en la base de los limoneros

5 plantas para atraer colibríes en septiembre en tu jardín

Trucos caseros para eliminar cochinillas de la Santa Rita

Guía práctica para preparar el jardín en primavera con podas y reubicación inteligente

Jardinería: cómo superar las dificultades de cultivar palo de agua en interiores

Cómo cuidar el árbol de limón en primavera para un jardín lleno de limones

Cómo cultivar un árbol de palta en casa: paso a paso

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Te Puede Interesar

El Gobierno busca un nuevo modelo de explotación para el Aconcagua Arena. 
a manos privadas

El Gobierno concesionará el Aconcagua Arena: por qué quiere que lo administren privados

Por Sitio Andino Política
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

Por Florencia Martinez del Rio
Importante despliegue policial en el marco de distintas causas penales por robo. 
Mirá las fotos y videos

Operativo policial en la Ciudad de Mendoza: 45 allanamientos y 7 detenidos

Por Pablo Segura