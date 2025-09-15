5 plantas para atraer colibríes en septiembre en tu jardín

Las plantas cumplen un rol fundamental en la llegada de los colibríes a nuestros jardines. Estas aves buscan flores ricas en néctar y de colores vibrantes, lo que convierte a ciertas especies en aliadas perfectas. En septiembre, mes clave para la jardinería en Mendoza, se pueden elegir variedades que además de embellecer los espacios, ofrecen alimento natural a los picaflores.
Plantas ideales para atraer colibríes
Entre las opciones disponibles, hay especies que destacan por su capacidad de convertirse en verdaderos imanes para los colibríes. Las flores tubulares y los tonos intensos son claves para atraer su atención. En esta selección, te mostramos cinco especies recomendadas que podés plantar en septiembre para disfrutar de su zumbido en primavera.
Manettia luteorubra: conocida como “bandera española”, es una trepadora con flores rojas y amarillas muy vistosas. Transforma pérgolas y alambrados en un festín para los picaflores. Además, se adapta bien al clima mendocino y aporta color durante gran parte de la temporada.
Hippeastrum striatum: este amarilis silvestre (conocido también como “Lirio de fuego”) despliega trompetas rojas con venas marcadas. Sus flores aparecen en primavera y son irresistibles para los colibríes. Es ideal para bordes de caminos y sectores soleados del jardín, donde resalta por su porte elegante.
bandera española, lirio de fuego, salvia azul, jardinería, flor
Bandera española y lirio de fuego, dos plantas fáciles de cultivar en septiembre
Salvia guaranitica (salvia azul): Planta perenne con flores tubulares azules o violetas muy atractivas para los colibríes. Florece durante buena parte de la primavera y el verano, y puede sembrarse en septiembre sin problemas. Además, es resistente a la sequía, algo clave para Mendoza.
Penstemon spp. (lengua de fuego o beardtongue): Sus flores tubulares en tonos rojos, rosados o violetas son un imán natural para los colibríes. Se adapta a macetas, canteros y borduras, y sembrada en septiembre asegura floración en los meses cálidos.
Lantana camara (lantana): Arbusto bajo y muy florífero, de flores pequeñas en racimos que van del amarillo al rojo. Florece casi todo el año en climas templados y es especialmente visitada por colibríes y mariposas. En Mendoza, sembrada en septiembre, se establece bien para la primavera.
lengua de fuego, lantana, jardinería, flor
Lengua de fuego y lanta, 2 de las 5 plantas favoritas para los colibríes
Jardinería en septiembre: claves para Mendoza
En nuestra región, septiembre marca el inicio de la temporada de siembra y plantación. Es el momento ideal para incorporar especies que florecerán en primavera y verano. Al elegir plantas que atraigan colibríes, no sólo embellece tu jardín, sino que contribuís a sostener la biodiversidad local.
Los colibríes cumplen un rol esencial como polinizadores. Al visitar distintas flores, garantizan la reproducción de las plantas y mantienen el equilibrio ecológico. Tenerlos en casa es sinónimo de un espacio vivo, en movimiento y en armonía con la naturaleza./LN.