5 plantas para atraer colibríes en septiembre en tu jardín

Descubrí cuáles son las plantas ideales para atraer colibríes en septiembre y transformar tu jardín en un refugio de vida y color con estas plantas.

 Por Analía Martín

Las plantas cumplen un rol fundamental en la llegada de los colibríes a nuestros jardines. Estas aves buscan flores ricas en néctar y de colores vibrantes, lo que convierte a ciertas especies en aliadas perfectas. En septiembre, mes clave para la jardinería en Mendoza, se pueden elegir variedades que además de embellecer los espacios, ofrecen alimento natural a los picaflores.

Plantas ideales para atraer colibríes

Entre las opciones disponibles, hay especies que destacan por su capacidad de convertirse en verdaderos imanes para los colibríes. Las flores tubulares y los tonos intensos son claves para atraer su atención. En esta selección, te mostramos cinco especies recomendadas que podés plantar en septiembre para disfrutar de su zumbido en primavera.

  • Manettia luteorubra: conocida como “bandera española”, es una trepadora con flores rojas y amarillas muy vistosas. Transforma pérgolas y alambrados en un festín para los picaflores. Además, se adapta bien al clima mendocino y aporta color durante gran parte de la temporada.

  • Hippeastrum striatum: este amarilis silvestre (conocido también como “Lirio de fuego”) despliega trompetas rojas con venas marcadas. Sus flores aparecen en primavera y son irresistibles para los colibríes. Es ideal para bordes de caminos y sectores soleados del jardín, donde resalta por su porte elegante.
Bandera española y lirio de fuego, dos plantas fáciles de cultivar en septiembre

  • Salvia guaranitica (salvia azul): Planta perenne con flores tubulares azules o violetas muy atractivas para los colibríes. Florece durante buena parte de la primavera y el verano, y puede sembrarse en septiembre sin problemas. Además, es resistente a la sequía, algo clave para Mendoza.

  • Penstemon spp. (lengua de fuego o beardtongue): Sus flores tubulares en tonos rojos, rosados o violetas son un imán natural para los colibríes. Se adapta a macetas, canteros y borduras, y sembrada en septiembre asegura floración en los meses cálidos.

  • Lantana camara (lantana): Arbusto bajo y muy florífero, de flores pequeñas en racimos que van del amarillo al rojo. Florece casi todo el año en climas templados y es especialmente visitada por colibríes y mariposas. En Mendoza, sembrada en septiembre, se establece bien para la primavera.
Lengua de fuego y lanta, 2 de las 5 plantas favoritas para los colibríes

Jardinería en septiembre: claves para Mendoza

En nuestra región, septiembre marca el inicio de la temporada de siembra y plantación. Es el momento ideal para incorporar especies que florecerán en primavera y verano. Al elegir plantas que atraigan colibríes, no sólo embellece tu jardín, sino que contribuís a sostener la biodiversidad local.

Los colibríes cumplen un rol esencial como polinizadores. Al visitar distintas flores, garantizan la reproducción de las plantas y mantienen el equilibrio ecológico. Tenerlos en casa es sinónimo de un espacio vivo, en movimiento y en armonía con la naturaleza./LN.

