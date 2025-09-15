5 plantas para atraer colibríes en septiembre en tu jardín

Las plantas cumplen un rol fundamental en la llegada de los colibríes a nuestros jardines. Estas aves buscan flores ricas en néctar y de colores vibrantes, lo que convierte a ciertas especies en aliadas perfectas. En septiembre, mes clave para la jardinería en Mendoza, se pueden elegir variedades que además de embellecer los espacios, ofrecen alimento natural a los picaflores.

Entre las opciones disponibles, hay especies que destacan por su capacidad de convertirse en verdaderos imanes para los colibríes. Las flores tubulares y los tonos intensos son claves para atraer su atención. En esta selección, te mostramos cinco especies recomendadas que podés plantar en septiembre para disfrutar de su zumbido en primavera.

lengua de fuego, lantana, jardinería, flor Lengua de fuego y lanta, 2 de las 5 plantas favoritas para los colibríes

Jardinería en septiembre: claves para Mendoza

En nuestra región, septiembre marca el inicio de la temporada de siembra y plantación. Es el momento ideal para incorporar especies que florecerán en primavera y verano. Al elegir plantas que atraigan colibríes, no sólo embellece tu jardín, sino que contribuís a sostener la biodiversidad local.

Los colibríes cumplen un rol esencial como polinizadores. Al visitar distintas flores, garantizan la reproducción de las plantas y mantienen el equilibrio ecológico. Tenerlos en casa es sinónimo de un espacio vivo, en movimiento y en armonía con la naturaleza./LN.