El fruto chileno que transformó la frutilla y sorprende en el mundo de las plantas

En el universo de las plantas , algunas especies guardan relatos que trascienden generaciones. La Frutilla Blanca chilena, conocida como Kelleñ por los pueblos mapuche y pehuenche, es mucho más que un fruto exótico: representa la unión entre tradición ancestral, biodiversidad americana y la historia de la fruticultura mundial.

En los valles del sur de Chile, entre bosques húmedos y ríos caudalosos, florece la Frutilla Blanca (Fragaria chiloensis ssp.). Durante más de mil años fue cultivada por comunidades originarias que la llamaban Kelleñ y la consideraban parte de su identidad cultural. No era solo alimento, sino un símbolo de conexión con la tierra y con los ciclos de la naturaleza.

Este fruto se caracteriza por su dulzor con notas de piña o durazno y por su color blanco, producto de la ausencia del pigmento rojo típico. Su fragilidad y delicadeza la convierten en un bien efímero , cosechado únicamente entre diciembre y enero.

La historia global de la frutilla cambió en el siglo XVIII, cuando el ingeniero francés Amédée-François Frézier llevó ejemplares de la Frutilla Blanca a Francia. Allí, los botánicos descubrieron que muchas de sus plantas eran femeninas y no producían frutos completos.

Fue entonces cuando Antoine Nicolas Duchesne realizó un cruce con la Fragaria virginiana de Norteamérica. El resultado fue la frutilla roja moderna, la misma que hoy se consume en todo el mundo. El Kelleñ se convirtió así en la “madre” de la frutilla comercial, un legado que une ciencia, exploración y tradición.

Jardinería y cultivo de la Frutilla Blanca

Para los amantes de la jardinería, el cultivo de la Frutilla Blanca es un desafío apasionante. Se recomienda:

Elegir un sitio soleado y con buen drenaje .

. Plantar en otoño o primavera, dejando 45 cm entre plantas.

Aportar compost al suelo para enriquecerlo.

Mantener un riego parejo, sin mojar las hojas.

Podar estolones para concentrar energía en los frutos.

La cosecha debe realizarse cuando el fruto está completamente blanco, sin rastros verdes. Ese momento exacto garantiza el sabor y aroma únicos que distinguen a esta especie.

frutilla roja y blanca

Valor cultural y gastronómico

Más allá de lo agrícola, el Kelleñ tiene un peso patrimonial. Su historia rescata la relación de los pueblos originarios con la tierra, transmitida de generación en generación. En gastronomía, se valora en preparaciones finas: postres, helados artesanales, mermeladas y combinaciones con chocolate o frutos secos.

Su fragancia herbácea y su dulzor intenso lo vuelven un ingrediente codiciado en la cocina gourmet. Sin embargo, su comercialización sigue siendo limitada y se mantiene sobre todo en huertos familiares y pequeñas producciones en Chile.

La Frutilla Blanca chilena es un legado vivo de las plantas y la jardinería. Su viaje, desde los huertos mapuche hasta los jardines europeos, dio origen a una de las frutas más consumidas en el planeta. Rescatarla hoy no solo implica redescubrir un sabor único, sino también preservar la memoria cultural y agrícola de América del Sur./masp.lmneuquen