Jardinería en Mendoza: qué flores sembrar en octubre y cómo cuidarlas

Octubre marca un mes clave para quienes disfrutan de la jardinería en Mendoza , ya que la primavera ofrece condiciones ideales para sembrar. El clima templado y los días más largos favorecen el desarrollo de distintas plantas con flores que aportan color, frescura y vitalidad a patios, balcones y jardines. Transformá tu jardín en un espacio vivo y alegre.

Sembrar en octubre es aprovechar el suelo tibio y la luz abundante , condiciones perfectas para el arraigo de muchas flores. En este contexto, hay variedades que combinan belleza y resistencia, adaptándose tanto a canteros como a macetas. A continuación, repasamos cinco plantas con flores ideales para sembrar en Mendoza en octubre , con sus características y cuidados principales.

La caléndula es una flor de tonos anaranjados y amarillos que destaca por su rusticidad. Se adapta bien al sol pleno y tolera los suelos pobres , aunque agradece riegos moderados. Además de su valor ornamental, se la utiliza en infusiones y como repelente natural de insectos en huertas. Su floración puede extenderse hasta fines del verano.

Entre las flores para sembrar en octubre se encuentran: caléndula y petunias

Las petunias son un clásico de la temporada, conocidas por su amplia gama de colores que va del blanco al violeta. Prefieren lugares soleados y un riego regular sin encharcamientos . Son perfectas para macetas colgantes y borduras, ya que sus flores abundantes generan un efecto visual llamativo. Con buenos cuidados, pueden florecer hasta principios de otoño.

3. Alegría del hogar: sombra con flores

La llamada alegría del hogar (Impatiens) es ideal para rincones sombreados, donde otras especies no prosperan. Produce flores rojas, rosas, blancas y lilas que iluminan espacios frescos. Requiere suelos húmedos pero bien drenados, evitando la exposición al sol directo en las horas más intensas. Es una de las preferidas para jardines urbanos y balcones.

4. Cosmos: sencillez y rusticidad

El cosmos es una planta anual de tallos altos y flores livianas en tonos rosas, lilas y blancos. Crece rápido, tolera la sequía y atrae polinizadores como abejas y mariposas. Se adapta a suelos pobres y resiste el calor mendocino, lo que la convierte en una opción de bajo mantenimiento. Florece generosamente hasta entrado el verano.

5. Zinnia: flores vibrantes y duraderas

Las zinnias ofrecen flores grandes y coloridas que pueden ir del amarillo al rojo intenso. Son resistentes al calor, requieren pleno sol y un riego moderado. Resultan ideales para macizos o canteros, aportando altura y contraste. Su ciclo de floración es largo, extendiéndose desde noviembre hasta los primeros fríos del otoño.

alegría del hogar, cosmos y zonnia, flores, jardinería Alegría del hogar, Cosmos y Zinnia, otras de las flores ideales para sembrar en octubre

La elección de especies en octubre permite aprovechar al máximo la temporada. Cada flor tiene sus propias necesidades de sol, riego y suelo, por lo que conviene ubicarlas según las características de cada espacio. Planificar con tiempo y combinar variedades asegura un jardín diverso y colorido durante meses.