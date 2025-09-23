Flores de temporada

Jardinería en Mendoza: qué flores sembrar en octubre y cómo cuidarlas

La jardinería en primavera invita a llenar todo de color y aroma. Descubrí qué flores sembrar en octubre y qué cuidados necesitan.

 Por Analía Martín

Octubre marca un mes clave para quienes disfrutan de la jardinería en Mendoza, ya que la primavera ofrece condiciones ideales para sembrar. El clima templado y los días más largos favorecen el desarrollo de distintas plantas con flores que aportan color, frescura y vitalidad a patios, balcones y jardines. Transformá tu jardín en un espacio vivo y alegre.

Sembrar en octubre es aprovechar el suelo tibio y la luz abundante, condiciones perfectas para el arraigo de muchas flores. En este contexto, hay variedades que combinan belleza y resistencia, adaptándose tanto a canteros como a macetas. A continuación, repasamos cinco plantas con flores ideales para sembrar en Mendoza en octubre, con sus características y cuidados principales.

caléndula y petunia, jardinería
Entre las flores para sembrar en octubre se encuentran: caléndula y petunias

1. Caléndula: color y resistencia

La caléndula es una flor de tonos anaranjados y amarillos que destaca por su rusticidad. Se adapta bien al sol pleno y tolera los suelos pobres, aunque agradece riegos moderados. Además de su valor ornamental, se la utiliza en infusiones y como repelente natural de insectos en huertas. Su floración puede extenderse hasta fines del verano.

2. Petunia: flor clásica de primavera

Las petunias son un clásico de la temporada, conocidas por su amplia gama de colores que va del blanco al violeta. Prefieren lugares soleados y un riego regular sin encharcamientos. Son perfectas para macetas colgantes y borduras, ya que sus flores abundantes generan un efecto visual llamativo. Con buenos cuidados, pueden florecer hasta principios de otoño.

3. Alegría del hogar: sombra con flores

La llamada alegría del hogar (Impatiens) es ideal para rincones sombreados, donde otras especies no prosperan. Produce flores rojas, rosas, blancas y lilas que iluminan espacios frescos. Requiere suelos húmedos pero bien drenados, evitando la exposición al sol directo en las horas más intensas. Es una de las preferidas para jardines urbanos y balcones.

4. Cosmos: sencillez y rusticidad

El cosmos es una planta anual de tallos altos y flores livianas en tonos rosas, lilas y blancos. Crece rápido, tolera la sequía y atrae polinizadores como abejas y mariposas. Se adapta a suelos pobres y resiste el calor mendocino, lo que la convierte en una opción de bajo mantenimiento. Florece generosamente hasta entrado el verano.

5. Zinnia: flores vibrantes y duraderas

Las zinnias ofrecen flores grandes y coloridas que pueden ir del amarillo al rojo intenso. Son resistentes al calor, requieren pleno sol y un riego moderado. Resultan ideales para macizos o canteros, aportando altura y contraste. Su ciclo de floración es largo, extendiéndose desde noviembre hasta los primeros fríos del otoño.

alegría del hogar, cosmos y zonnia, flores, jardinería
Alegría del hogar, Cosmos y Zinnia, otras de las flores ideales para sembrar en octubre

La elección de especies en octubre permite aprovechar al máximo la temporada. Cada flor tiene sus propias necesidades de sol, riego y suelo, por lo que conviene ubicarlas según las características de cada espacio. Planificar con tiempo y combinar variedades asegura un jardín diverso y colorido durante meses.

