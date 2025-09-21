Jardinería: qué significa que se seque la planta de ruda en tu jardín

En el mundo de la jardinería, algunas plantas no sólo embellecen los jardines, sino que también se rodean de significados espirituales y culturales. La ruda, famosa por sus usos medicinales y su reputación como protectora de los hogares, suele levantar preguntas cuando se marchita de manera inesperada, generando interpretaciones que van más allá de lo botánico.

La ruda (Ruta graveolens) es una de las plantas más utilizadas en el ámbito popular por sus propiedades curativas y su capacidad de repeler energías negativas . Sin embargo, cuando esta especie se seca sin motivo aparente, muchas culturas lo interpretan como una señal.

Según el Feng Shui y la tradición popular, que se marchite la ruda es debido a que absorbió la negatividad del entorno , cumpliendo así su rol protector. Esto significa que la planta actuó como un filtro energético, sacrificándose para mantener la armonía en el hogar.

La planta de ruda, una de las eternas en el mundo de la jardinería

Jardinería y cuidado: ¿por qué puede secarse la ruda?

Exposición excesiva al sol mendocino en verano.

Riego inadecuado, ya sea por exceso o falta de agua.

Suelo demasiado compacto que impide un buen drenaje.

Plagas como cochinillas o pulgones, comunes en jardines locales.

En la jardinería mendocina, estas condiciones suelen ser determinantes para que la ruda prospere o se debilite. Por eso, es importante distinguir entre un problema de cultivo y un fenómeno con carga simbólica.

ruda, jardinería.png La planta de ruda en flor, una de las maravillas de hacer jardinería en Mendoza

Usar sahumerios o esencias de ruda para limpiar los ambientes.

Guardar pequeñas ramas secas como amuletos personales.

Renovar la planta al inicio de la primavera, momento en que suele enraizar con mayor fuerza.

Cuando la ruda se seca, la recomendación es reemplazarla por una nueva para que continúe protegiendo el hogar. La tradición aconseja plantarla en lugares estratégicos, como entradas, ventanas o esquinas del jardín.

Además, existen rituales sencillos que ayudan a mantener la energía positiva en el hogar:

Que una planta de ruda se seque en tu jardín puede tener un doble significado: por un lado, una advertencia de que absorbió energías negativas; por otro, un indicador de que sus cuidados no fueron los adecuados. En ambos casos, la mejor opción es renovar la planta y mantener vivo un legado que une tradición, espiritualidad y jardinería en Mendoza./Clarín