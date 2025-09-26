Económica y ornamental

Camote como planta de interior: cómo cultivarla y su asombroso poder ornamental

La planta de camote o batata no sólo es un alimento saludable, también puede convertirse en una opción decorativa dentro del hogar.

Camote como planta de interior: cómo cultivarla y su asombroso poder ornamental

Camote como planta de interior: cómo cultivarla y su asombroso poder ornamental

 Por Analía Martín

El camote o batata (Ipomoea batatas), conocido por sus tubérculos comestibles, también es valorado como planta ornamental de interiores. Gracias a sus hojas acorazonadas en tonos verdes, morados o variegados, y a su rápido crecimiento, se transforma en una alternativa económica y vistosa para decorar livings, cocinas y rincones luminosos del hogar.

Cómo cultivar camote dentro de casa

Existen dos maneras sencillas de disfrutar del camote como planta de interior:

Lee además
Jardinería: las plantas que pueden vivir en la oscuridad total
Plantas resistentes

Jardinería: las plantas que pueden vivir en la oscuridad total
El fruto chileno que transformó la frutilla y sorprende en el mundo de las plantas
Fruto ancestral

El fruto chileno que transformó la frutilla y sorprende en el mundo de las plantas
  • En agua: basta con colocar un tubérculo en un vaso transparente con agua, sujetado con palillos para que quede la mitad sumergida. En pocos días brotarán raíces blancas y luego tallos verdes que se convierten en una enredadera colgante.
  • En maceta: plantado en tierra ligera y bien drenada, el camote se adapta como planta colgante o trepadora. Con podas regulares, se mantiene compacto y más tupido.

El camote es resistente, pero requiere ciertos cuidados para crecer sano dentro de casa:

  • Prefiere luz brillante indirecta, aunque soporta algunas horas de sol suave.
  • El riego debe ser moderado, manteniendo la tierra ligeramente húmeda, sin encharcar.
  • En agua, conviene cambiar el líquido cada pocos días para evitar hongos.
  • Se desarrolla mejor en ambientes cálidos, entre 20 y 28 °C, lejos de corrientes de aire frío.

Además, se puede fertilizar cada dos semanas durante la primavera y el verano para estimular un follaje más frondoso y colorido.

camote en agua, jardinería

Un planta con gran poder ornamental pero sin flores

En los últimos años se han popularizado distintas variedades de camote ornamental, ideales para jugar con texturas y colores en interiores:

  • “Margarita”: hojas verdes brillantes.
  • “Blackie”: follaje morado oscuro, casi negro.
  • “Tricolor”: hojas en tonos verdes, blancos y rosados.

Estas opciones permiten armar rincones alegres y originales, ya sea en macetas colgantes o en repisas donde los tallos pueden caer de forma natural. Sin embargo es de destacar que, aunque pertenece a la misma familia que las campanillas (Ipomoea purpurea), casi nunca florece en cultivo doméstico, y mucho menos en interiores. Esto se debe a varias razones biológicas y ambientales:

  • Selección agrícola: las variedades de camote fueron mejoradas para producir raíces tuberosas grandes, no flores. En muchos cultivares modernos la capacidad de florecer se redujo.
  • Fotoperíodo: la floración se estimula con días cortos y noches largas, como ocurre en zonas tropicales. En interiores, la luz artificial y las variaciones de horario suelen impedir este estímulo.
  • Edad de la planta: muchas veces se cultiva a partir de esquejes o tubérculos que priorizan el follaje y la raíz, no la floración.
  • Condiciones ambientales: dentro de una casa rara vez se reproduce el calor, la humedad y la intensidad lumínica que la planta necesita para desencadenar el proceso reproductivo.
Tipos de plantas de camote, jardinería

Además de su atractivo estético, el camote simboliza abundancia y prosperidad, ya que de un solo tubérculo pueden surgir múltiples tallos. Por eso, también se lo elige como planta para regalar o para atraer energías positivas al hogar./vegetablegardening.

Temas
Seguí leyendo

Jardinería: qué significa que se seque la planta de ruda en tu jardín

Cómo fertilizar plantas de tomate para acelerar su crecimiento

Jardinería: cómo hacer un licuado de cáscara de banana y vinagre que haga feliz a tus plantas

Cómo cultivar un árbol de cerezo y cosechar sus frutos en tiempo record

Jardinería: errores comunes al comprar plantas en viveros y cómo evitarlos

¿Por qué se secan las plantas de romero y cómo evitarlo?

Jardinería: beneficios de colocar hielo en la base de los limoneros

Conocé el horóscopo para este viernes 26 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 26 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Triple femicidio: quién es el narco “Pequeño J” acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza
Investigación

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país. video
Encendidas las alarmas

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú. video
Visita oficial

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú

Te Puede Interesar

Cuánto se actualizará el monto por interés de las cuotas restantes del Impuesto Automotor.
Atención contribuyentes

ATM fijó las tasas de interés para el pago en cuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor

Por Cecilia Zabala
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022
Violento crimen

Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

Por Carla Canizzaro