Jardinería: las plantas que pueden vivir en la oscuridad total

En jardinería , los espacios sin luz suelen ser vistos como un desafío para quienes buscan embellecer su hogar. Sin embargo, existen plantas que pueden desarrollarse en la oscuridad total y aportar frescura y elegancia. Estas especies son ideales para pasillos, oficinas o ambientes cerrados de cualquier hogar.

Aunque parezca sorprendente, la jardinería ofrece opciones para lugares donde la luz solar no llega jamás . Estas plantas no sólo sobreviven, sino que también decoran, purifican el aire y generan una atmósfera acogedora. Conocer sus nombres y cuidados permite disfrutar de la naturaleza incluso en sitios cerrados.

La Zamioculca zamiifolia es una de las favoritas para espacios sombríos. Conocida como ZZ plant, sus hojas verdes y brillantes se mantienen sanas aún en la oscuridad . Tolera la falta de riego, requiere pocos cuidados y soporta ambientes secos. En Mendoza, resulta perfecta para departamentos y oficinas internas, ya que ofrece un porte elegante con bajo mantenimiento.

La Dracaena , llamada también palo de Brasil, se destaca por su follaje largo y estilizado. Es capaz de crecer sin luz directa y mejora la calidad del aire. En la jardinería de interiores, se utiliza para dar un toque exótico a pasillos y livings cerrados. Basta con un riego moderado y evitar encharcar la tierra para mantenerla saludable.

zamioculca y dracaena, plantas, jardinería Zamioculca y Dracaena, dos de las plantas favoritas d ela jardinería doméstica para decorar pasillos y habitaciones con poca luz

Hiedra inglesa: un clásico adaptable a la jardinería doméstica

La Hedera helix, más conocida como hiedra, es una planta trepadora que se adapta a distintos espacios. Aunque prefiere la semisombra, puede sobrevivir en interiores con escasa luz si se le da tiempo de adaptación. Su follaje en forma de corazón le otorga un aire romántico, ideal para pasillos estrechos o rincones olvidados.

Maranta: color en ambientes apagados

La Maranta leuconeura, apodada “planta de la oración”, sorprende por el diseño de sus hojas con nervaduras rosadas. Es una especie de aspecto delicado pero fuerte que tolera la sombra total. Su particularidad es que mueve sus hojas según la luz, lo que le suma dinamismo a espacios cerrados. Solo requiere humedad moderada y un sustrato liviano.

hiedra inglesa, maranta y palmera de salón, jardinería Hiedra inglesa, Maranta y Palmera de salón, tres joyas de la jardinería doméstica

Palmera de salón: sofisticación sin sol

La Chamaedorea elegans o palmera de salón es un clásico de la jardinería interior. Su estética tropical y sus hojas finas generan un aire sofisticado en cualquier ambiente. Se adapta bien a pasillos sin ventanas, no exige demasiada agua y crece lentamente, lo que la convierte en una opción de bajo mantenimiento para casas y oficinas mendocinas.

Si bien estas plantas son resistentes, no significa que puedan descuidarse por completo. Conviene rotarlas de lugar de vez en cuando, limpiar el polvo de sus hojas y controlar el riego según la estación. Estas especies demuestran que la jardinería también tiene lugar en la oscuridad, invitando a repensar los rincones más apagados del hogar./El mueble.