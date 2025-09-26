Conocé el horóscopo para este viernes 26 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 26 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Vas a sentirte con más coraje para tomar decisiones. En el trabajo se abre una oportunidad interesante, aunque exigirá esfuerzo extra. Evitá choques innecesarios en lo personal.

La jornada favorece acuerdos y conversaciones productivas. Es un buen día para ordenar temas económicos y proyectar compras importantes. Cuidá tu descanso.

Tu creatividad se potencia y puede traerte novedades laborales. Atendé a los detalles en trámites o documentos. En lo afectivo, alguien buscará acercarse.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El viernes trae la posibilidad de resolver tensiones familiares. No subestimes tu intuición: hoy puede darte la clave para avanzar en un proyecto personal.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía astral potencia tu carisma. Tendrás reconocimientos en el trabajo o estudios. Buen momento para retomar actividades sociales que te alegren.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día ideal para planificar tu economía y fijar prioridades. Cuidá la comunicación: una palabra mal dicha podría generar confusión en tu entorno cercano.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El Sol y la Luna favorecen el equilibrio en tus relaciones. Podés recibir propuestas nuevas en lo laboral o académico. La armonía será tu mejor aliada.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición te guiará hacia decisiones correctas, pero evitá obsesionarte con pequeños problemas. El amor trae momentos intensos y sinceros.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Excelente día para contactos y encuentros sociales. Tu optimismo abre puertas, aunque será clave mantener los pies en la tierra para no dispersarte.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El viernes puede traer responsabilidades extra, pero tu disciplina será reconocida. En lo personal, necesitás un espacio para relajarte y recargar energía.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se activa tu deseo de explorar, aprender y expandirte. Podés recibir noticias vinculadas a viajes o estudios. En lo afectivo, alguien podría sorprenderte.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La jornada favorece el cierre de ciclos y acuerdos económicos. Tus emociones estarán a flor de piel: canalizalas a través de la creatividad o el arte.