Conocé el horóscopo para este viernes 26 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Por Sitio Andino Lifestyle 26 de septiembre de 2025 - 08:10 En esta nota de contamos el para todos los signos: las predicciones en horóscopo de este viernes 26 de septiembre de 2025 salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo del viernes 26 de septiembre de 2025 Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Vas a sentirte con más coraje para tomar decisiones. En el trabajo se abre una oportunidad interesante, aunque exigirá esfuerzo extra. Evitá choques innecesarios en lo personal.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La jornada favorece acuerdos y conversaciones productivas. Es un buen día para ordenar temas económicos y proyectar compras importantes. Cuidá tu descanso.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu creatividad se potencia y puede traerte novedades laborales. Atendé a los detalles en trámites o documentos. En lo afectivo, alguien buscará acercarse.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El viernes trae la posibilidad de resolver tensiones familiares. No subestimes tu intuición: hoy puede darte la clave para avanzar en un proyecto personal.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La energía astral potencia tu carisma. Tendrás reconocimientos en el trabajo o estudios. Buen momento para retomar actividades sociales que te alegren.
Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Día ideal para planificar tu economía y fijar prioridades. Cuidá la comunicación: una palabra mal dicha podría generar confusión en tu entorno cercano.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El Sol y la Luna favorecen el equilibrio en tus relaciones. Podés recibir propuestas nuevas en lo laboral o académico. La armonía será tu mejor aliada.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición te guiará hacia decisiones correctas, pero evitá obsesionarte con pequeños problemas. El amor trae momentos intensos y sinceros.
Excelente día para contactos y encuentros sociales. Tu optimismo abre puertas, aunque será clave mantener los pies en la tierra para no dispersarte.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El viernes puede traer responsabilidades extra, pero tu disciplina será reconocida. En lo personal, necesitás un espacio para relajarte y recargar energía.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se activa tu deseo de explorar, aprender y expandirte. Podés recibir noticias vinculadas a viajes o estudios. En lo afectivo, alguien podría sorprenderte.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La jornada favorece el cierre de ciclos y acuerdos económicos. Tus emociones estarán a flor de piel: canalizalas a través de la creatividad o el arte.