30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud canina

Mascota: ¿por qué tiembla mi perro?

Descubre por qué tu perro tiembla y qué significa para tu mascota: las señales que no deberías ignorar.

Mascota: ¿por qué tiembla mi perro?

Mascota: ¿por qué tiembla mi perro?

 Por Analía Martín

El comportamiento de un perro refleja tanto su estado emocional como su salud física, por eso resulta clave prestar atención a cada señal. Cuando el temblor aparece con frecuencia, tu mascota podría estar indicando un problema que va más allá de lo pasajero, desde factores ambientales o emocionales hasta enfermedades que requieren asistencia veterinaria.

Causas emocionales en tu mascota

Uno de los motivos más frecuentes detrás del temblor es la emoción. Un perro puede sacudirse de alegría al ver llegar a su dueño o anticipar un paseo. También, los episodios de miedo y ansiedad —por ruidos fuertes, tormentas o cambios de rutina— son detonantes habituales. En algunos casos, el temblor se convierte en una forma de llamar la atención, ya que el animal aprende que esa conducta genera respuestas inmediatas de su familia.

Lee además
Cómo hacer una pipeta casera para gato contra pulgas y garrapatas video
Protección natural felina

Cómo hacer una pipeta casera para gato contra pulgas y garrapatas
Mascota: por qué los perros saltan de alegría al ver a sus dueños video
Comportamiento canino

Mascota: por qué los perros saltan de alegría al ver a sus dueños

Otra situación común es el estrés post-evento: tras un momento intenso, el perro puede sacudirse como una forma de liberar tensión muscular y emocional. Este gesto es parte de su naturaleza y, en la mayoría de los casos, no implica un problema de salud.

cachorro, mascota
Un perro puede temblar tanto por factores emocionales, ambientales como f&iacute;sicos

Un perro puede temblar tanto por factores emocionales, ambientales como físicos

Factores ambientales y físicos

El frío es otra de las razones más evidentes. El temblor ayuda a los perros a generar calor corporal, especialmente en razas pequeñas o con poco pelaje. También es normal observar movimientos involuntarios en las patas durante el sueño profundo, particularmente en la fase REM, donde los sueños son más vívidos.

Asimismo, la fatiga muscular después de una actividad física intensa puede provocar que el perro tiemble. En animales mayores, este síntoma puede estar relacionado con debilidad propia de la edad o problemas articulares. En casos de dolor físico —por artritis o lesiones—, los temblores suelen acompañarse de rigidez o cambios en la postura.

Enfermedades y señales de alarma

Cuando los temblores no se explican por frío o emociones, es necesario considerar causas médicas. Entre las más frecuentes se encuentran:

  • Intoxicaciones por alimentos prohibidos como el chocolate o sustancias tóxicas.
  • Enfermedades neurológicas como epilepsia, moquillo o el “síndrome del temblor del perro blanco”.
  • Hipoglucemia, frecuente en cachorros y razas pequeñas.
  • Dolores abdominales derivados de trastornos gastrointestinales.
  • Fiebre, que puede generar escalofríos como respuesta del organismo.
perro viejo, mascota
En perros mayores el temblor puede estar relacionado con la debilidad propia de la edad

En perros mayores el temblor puede estar relacionado con la debilidad propia de la edad

En estos casos, los temblores pueden ir acompañados de vómitos, letargo o dificultad para caminar. La recomendación es acudir al veterinario lo antes posible si los episodios son persistentes, aumentan en intensidad o aparecen junto a otros síntomas.

Entender por qué tu perro tiembla es fundamental para su bienestar. No siempre se trata de una emergencia, pero saber diferenciar entre un temblor normal y uno preocupante es la mejor forma de cuidar a tu mascota. La observación atenta y la consulta con un profesional garantizan que tu compañero de cuatro patas reciba la atención adecuada.

Temas
Seguí leyendo

Mascota: qué dicen los expertos sobre usar el canil como castigo en perros

Cómo tener un gato como mascota mejora tu felicidad y autoestima

¿Es posible lograr que un gato viva hasta los 30 años?

Mascota: cómo saber si tu gato tiene sobrepeso y qué hacer para cuidarlo

Caída de pelo en el perro: cuándo es normal y cuándo preocuparse

Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas

¿Por qué tu gato se frota contra tu pierna y luego muerde? Significado y consejos

Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 30 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

 La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza.
Ejemplos

La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza

Te Puede Interesar

Este año se votará con doble Boleta Única.  video
a doble urna

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

Por Cecilia Zabala
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Por Sitio Andino Sociedad
Grave incendio afectó a una casa. 
Mirá las fotos

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Por Pablo Segura