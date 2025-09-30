Mascota: ¿por qué tiembla mi perro?

El comportamiento de un perro refleja tanto su estado emocional como su salud física, por eso resulta clave prestar atención a cada señal. Cuando el temblor aparece con frecuencia, tu mascota podría estar indicando un problema que va más allá de lo pasajero , desde factores ambientales o emocionales hasta enfermedades que requieren asistencia veterinaria.

Uno de los motivos más frecuentes detrás del temblor es la emoción. Un perro puede sacudirse de alegría al ver llegar a su dueño o anticipar un paseo. También, los episodios de miedo y ansiedad —por ruidos fuertes, tormentas o cambios de rutina— son detonantes habituales. En algunos casos, el temblor se convierte en una forma de llamar la atención, ya que el animal aprende que esa conducta genera respuestas inmediatas de su familia.

Otra situación común es el estrés post-evento : tras un momento intenso, el perro puede sacudirse como una forma de liberar tensión muscular y emocional. Este gesto es parte de su naturaleza y, en la mayoría de los casos, no implica un problema de salud.

El frío es otra de las razones más evidentes. El temblor ayuda a los perros a generar calor corporal , especialmente en razas pequeñas o con poco pelaje. También es normal observar movimientos involuntarios en las patas durante el sueño profundo, particularmente en la fase REM, donde los sueños son más vívidos.

Asimismo, la fatiga muscular después de una actividad física intensa puede provocar que el perro tiemble. En animales mayores, este síntoma puede estar relacionado con debilidad propia de la edad o problemas articulares. En casos de dolor físico —por artritis o lesiones—, los temblores suelen acompañarse de rigidez o cambios en la postura.

Enfermedades y señales de alarma

Cuando los temblores no se explican por frío o emociones, es necesario considerar causas médicas. Entre las más frecuentes se encuentran:

Intoxicaciones por alimentos prohibidos como el chocolate o sustancias tóxicas.

por alimentos prohibidos como el chocolate o sustancias tóxicas. Enfermedades neurológicas como epilepsia, moquillo o el “síndrome del temblor del perro blanco”.

como epilepsia, moquillo o el “síndrome del temblor del perro blanco”. Hipoglucemia , frecuente en cachorros y razas pequeñas.

, frecuente en cachorros y razas pequeñas. Dolores abdominales derivados de trastornos gastrointestinales.

derivados de trastornos gastrointestinales. Fiebre, que puede generar escalofríos como respuesta del organismo.

perro viejo, mascota En perros mayores el temblor puede estar relacionado con la debilidad propia de la edad

En estos casos, los temblores pueden ir acompañados de vómitos, letargo o dificultad para caminar. La recomendación es acudir al veterinario lo antes posible si los episodios son persistentes, aumentan en intensidad o aparecen junto a otros síntomas.

Entender por qué tu perro tiembla es fundamental para su bienestar. No siempre se trata de una emergencia, pero saber diferenciar entre un temblor normal y uno preocupante es la mejor forma de cuidar a tu mascota. La observación atenta y la consulta con un profesional garantizan que tu compañero de cuatro patas reciba la atención adecuada.