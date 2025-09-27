Se retiró Cira, la perra rastreadora que sirvió a la policía de Mendoza durante diez años

La Delegación de Canes de la Zona Este , en San Martín , despidió a una integrante muy especial: Cira , una perra pointer que, a sus 12 años , se retira de las fuerzas policiales tras una década de servicio y más de 150 rastreos exitosos . Su extensa trayectoria llega a su fin debido a su avanzada edad y problemas de salud .

Más allá de la emotividad del acto, la despedida de Cira fue celebrada por los oficiales más cercanos, que destacaron el merecido descanso tras haberse incorporado en julio de 2013 . “Fue un animal muy noble, no solo con nosotros sino también con la comunidad. Siempre fue una gran compañera”, señaló el oficial principal Cristian Morales , jefe de la delegación .

Nacida en octubre de 2012 , Cira se destacó en la fuerza gracias a su agudo olfato y fidelidad, cualidades que permitieron esclarecer un caso de homicidio en San Martín , recuperar bienes robados y colaborar en la lucha contra el abigeato .

Aunque nunca dejó de cumplir con su labor, la perra atravesó etapas difíciles por su estado de salud. Entre ellas, una cirugía para extirpar tumores mamarios , de la que logró recuperarse con la ayuda del equipo policial .

Próximamente, otros tres integrantes de la unidad llamados Polo, Parker y Puma, ovejeros alemanes, también se retirarán tras casi una década de servicio en el rastreo.

Perro Policía - Cira (2) La Delegación de Canes de la Zona Este trabaja desde 1963. Foto: Gobierno de Mendoza

Con el retiro de Cira se cierra una etapa marcada por su compromiso y desempeño. Su legado continuará a través de Fito, el nuevo perro de rastreo que ya demostró excelentes resultados en su entrenamiento.

Cómo funciona la Delegación de Canes de la Zona Este

Ubicada en la localidad de Alto Verde (ruta 50, kilómetro 1025, departamento de San Martín), la Delegación de Canes funciona desde 1963 y cubre un área que va desde el río Mendoza hasta Desaguadero, y desde Costa Araujo hasta el límite con San Carlos.

Actualmente, bajo la conducción del oficial principal Cristian Morales, la institución opera como unidad de apoyo y cuenta con diez perros activos al servicio de distintos casos policiales. Sus tareas se complementan con vehículos, drones de la Unidad VANT y el trabajo coordinado con ayudantes fiscales y la Policía Rural, lo que ha permitido recuperar objetos robados y devolverlos a sus dueños.