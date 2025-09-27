27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
A sus 12 años

Se retiró Cira, la perra rastreadora que sirvió a la policía de Mendoza durante diez años

De raza pointer, integró la Delegación de Canes de la Zona Este y participó en más de 150 rastreos. Se retira debido a problemas de salud y a su avanzada edad.

Se retiró Cira, la perra rastreadora que sirvió a la policía de Mendoza durante diez años

Se retiró Cira, la perra rastreadora que sirvió a la policía de Mendoza durante diez años

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

La Delegación de Canes de la Zona Este, en San Martín, despidió a una integrante muy especial: Cira, una perra pointer que, a sus 12 años, se retira de las fuerzas policiales tras una década de servicio y más de 150 rastreos exitosos. Su extensa trayectoria llega a su fin debido a su avanzada edad y problemas de salud.

La Policía de Mendoza se despide de Cira: una década de servicio y compromiso

Más allá de la emotividad del acto, la despedida de Cira fue celebrada por los oficiales más cercanos, que destacaron el merecido descanso tras haberse incorporado en julio de 2013. “Fue un animal muy noble, no solo con nosotros sino también con la comunidad. Siempre fue una gran compañera”, señaló el oficial principal Cristian Morales, jefe de la delegación.

Lee además
Franco Cuello Nadal también quedó inhabilitado para ejercer la patria potestad de sus hijos
Evitó la prisión perpetua

Condenaron a 4 años y 8 meses de prisión al policía acusado de matar accidentalmente a su pareja
El objetivo es mejorar la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares
Telemedicina

Avances en neurología y ACV: Mendoza incorpora nuevas tecnologías para mejorar la atención y los tratamientos
Perro Policía - Cira (1)
El cuerpo de canes policiales de Mendoza despide a su mejor miembro.

El cuerpo de canes policiales de Mendoza despide a su mejor miembro.

Nacida en octubre de 2012, Cira se destacó en la fuerza gracias a su agudo olfato y fidelidad, cualidades que permitieron esclarecer un caso de homicidio en San Martín, recuperar bienes robados y colaborar en la lucha contra el abigeato.

Aunque nunca dejó de cumplir con su labor, la perra atravesó etapas difíciles por su estado de salud. Entre ellas, una cirugía para extirpar tumores mamarios, de la que logró recuperarse con la ayuda del equipo policial.

Próximamente, otros tres integrantes de la unidad llamados Polo, Parker y Puma, ovejeros alemanes, también se retirarán tras casi una década de servicio en el rastreo.

Perro Policía - Cira (2)
La Delegación de Canes de la Zona Este trabaja desde 1963.

La Delegación de Canes de la Zona Este trabaja desde 1963.

Con el retiro de Cira se cierra una etapa marcada por su compromiso y desempeño. Su legado continuará a través de Fito, el nuevo perro de rastreo que ya demostró excelentes resultados en su entrenamiento.

Cómo funciona la Delegación de Canes de la Zona Este

Ubicada en la localidad de Alto Verde (ruta 50, kilómetro 1025, departamento de San Martín), la Delegación de Canes funciona desde 1963 y cubre un área que va desde el río Mendoza hasta Desaguadero, y desde Costa Araujo hasta el límite con San Carlos.

Actualmente, bajo la conducción del oficial principal Cristian Morales, la institución opera como unidad de apoyo y cuenta con diez perros activos al servicio de distintos casos policiales. Sus tareas se complementan con vehículos, drones de la Unidad VANT y el trabajo coordinado con ayudantes fiscales y la Policía Rural, lo que ha permitido recuperar objetos robados y devolverlos a sus dueños.

Temas
Seguí leyendo

Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo: todo lo que debés saber

La campaña "Mendoza, manso destino" fue galardonada en los Premios FED

Godoy Cruz ya cuenta con un centro de monitoreo modelo en la provincia

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 27 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 27 de septiembre en Mendoza

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

LO QUE SE LEE AHORA
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sabado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Las Más Leídas

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida
Milagro

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto
El saldo

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Abigail Carniel desapareció en abril del 2021 y la justicia cree que fue víctima de un femicidio. 
narcotráfico

El femicidio de Mendoza similar al triple crimen y que aún está impune

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto

Te Puede Interesar

El objetivo es mejorar la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares
Telemedicina

Avances en neurología y ACV: Mendoza incorpora nuevas tecnologías para mejorar la atención y los tratamientos

Por Carla Canizzaro
Abigail Carniel desapareció en abril del 2021 y la justicia cree que fue víctima de un femicidio. 
narcotráfico

El femicidio de Mendoza similar al triple crimen y que aún está impune

Por Pablo Segura
Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas
Campo versus Gobierno

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas

Por Marcelo López Álvarez