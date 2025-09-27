27 de septiembre de 2025
{}
La campaña "Mendoza, manso destino" fue galardonada en los Premios FED

"Mendoza, manso destino" fue elegida la mejor campaña turística del país en los Premios FED.

La campaña Mendoza, manso destino fue galardonada en los Premios FED

La campaña "Mendoza, manso destino" fue galardonada en los Premios FED

Por Sitio Andino Sociedad

En las últimas horas, la campaña publicitaria "Mendoza, manso destino" fue distinguida como la mejor campaña turística del país en los prestigiosos Premios FED. En esta nota, te contamos todos los detalles de este reconocimiento que celebra la creatividad, innovación y excelencia en la promoción del destino mendocino.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Turismo | Mendoza vuelve a estar en el centro de la escena nacional. La provincia fue distinguida en los premios FED con el premio a la Campaña Publicitaria del Año gracias a “Mendoza, Manso Destino”, una propuesta que logró conquistar por su creatividad, innovación y la fuerza de su mensaje en la promoción turística. Este galardón posiciona a Mendoza no solo como uno de los destinos más elegidos, sino también como un referente en comunicación turística, reforzando la identidad local y el atractivo de sus paisajes, vinos y experiencias únicas. El premio fue recibido por la Presidenta del Ente Mendoza Turismo @testagabrielaok, la Reina Nacional de la Vendimia @alejandrinafunes_ y la Virreina Nacional de la Vendimia @sofiaperfumo01. #mendoza #turismo #premios"

La campaña "Mendoza, manso destino" fue galardonada en los Premios FED

Los Premios FED a la Industria Turística reconocen a personas, empresas, destinos e instituciones del sector que, por su liderazgo y capacidad de adaptación a los nuevos paradigmas del turismo global, inspiran y transforman la manera en que se concibe la actividad turística en Argentina.

Estos galardones tienen dos objetivos principales: destacar experiencias exitosas y buenas prácticas del turismo argentino, y fomentar una cultura de excelencia e innovación, enfocada en la calidad y la sostenibilidad del sector.

Premios FED (2)

"Mendoza, manso destino" fue elegida la mejor campaña turística del país en los Premios FED

En este contexto, la provincia de Mendoza fue distinguida con el premio a la Campaña Publicitaria del Año por su propuesta “Mendoza, manso destino”, reconocida por su creatividad, innovación y el impacto de su mensaje en la promoción turística.

Este reconocimiento no solo refuerza la posición de Mendoza como uno de los destinos más elegidos del país, sino que también la consolida como referente en comunicación turística, destacando su identidad local y el atractivo de sus paisajes, vinos y experiencias únicas. El premio fue recibido por la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, junto a la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la Virreina Nacional, Sofía Perfumo.

Premios FED (3)
Gabriela Testa, junto a la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la Virreina Nacional, Sofía Perfumo

Gabriela Testa, junto a la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la Virreina Nacional, Sofía Perfumo

