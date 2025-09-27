27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 27 de septiembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 27 de septiembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 27 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 27 de septiembre

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este sábado 27 de septiembre, para todo tipo de vehículos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
XXIV Encuentro del Comité de Integración por el Paso Pehuenche (Gentileza). video
Infraestructura vial

El Paso Pehuenche volvió a reunir a Mendoza y la Región del Maule tras nueve años
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 26 de septiembre

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche: "Argentina necesita el Pacífico para crecer"

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 25 de septiembre

Alfredo Cornejo participará en Chile del Comité de Integración Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 24 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 23 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 22 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 21 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sabado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Las Más Leídas

uspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza

El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto
El saldo

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto

El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras. 
anuncio oficial

Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero

Atención: el Paso Los Libertadores quedará habilitado este sábado
tras el temporal

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

Te Puede Interesar

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida
Milagro

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

Por Sitio Andino Policiales
La campaña Mendoza, manso destino fue galardonada en los Premios FED
De interés

La campaña "Mendoza, manso destino" fue galardonada en los Premios FED

Por Sitio Andino Sociedad
La inversión que realizará el Gobierno de Mendoza para impulsar el empleo en la provincia.
Boletín Oficial

La inversión que realizará el Gobierno de Mendoza para impulsar el empleo en la provincia

Por Florencia Martinez del Rio