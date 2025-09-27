27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo: todo lo que debés saber

Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo: todo lo que debés saber

Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo: todo lo que debés saber

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. En esta nota, te invitamos a descubrir en detalle el significado de esta fecha, su origen y cómo esta jornada promueve el interés por conocer nuevas culturas y destinos.

turismo, turistas, vacaciones, clima, tiempo, verano, ciudad de mendoza, plaza independencia.jpg
27 de septiembre: Día Mundial del Turismo

27 de septiembre: Día Mundial del Turismo

Por qué se celebra hoy, 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo

El Día Mundial del Turismo se instauró en 1979, cuando la Organización Mundial del Turismo (OMT) lo proclamó para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus Estatutos. La declaración se realizó en Torremolinos, España, y se considera apropiada ya que coincide con el final de la temporada alta de vacaciones en el Hemisferio Norte y el inicio en el Sur.

Lee además
Javier Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT
este sábado

Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT
Turismo rural: la vida de campo y sus encantos en el Este de Mendoza
¿Te lo vas a perder?

Turismo rural: la vida de campo y sus encantos en el Este de Mendoza

Esta jornada tiene como objetivo incentivar a las personas a aventurarse, conocer nuevos destinos e integrarse con distintas culturas, descubriendo paisajes y tradiciones alrededor del mundo.

Hoy, viajar se ha convertido en un placer al que aspiran millones de personas, que buscan vivir nuevas experiencias y salir de la rutina diaria. / diainternacionalde.

Temas
Seguí leyendo

San Carlos fue sede de la segunda jornada de Tango por los Caminos del Vino

La campaña "Mendoza, manso destino" fue galardonada en los Premios FED

Turismo: agosto 2025 marcó más viajes de argentinos al exterior que llegadas de extranjeros al país

El turismo, eje del nuevo encuentro de la Agencia de Desarrollo del Sur Mendocino

San Rafael vuelve a brillar en la Feria Internacional de Turismo con su nueva marca

La Expo Mendoceando vuelve a Godoy Cruz con su sexta edición

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película

La Peatonal del Vino regresa a Mendoza tras seis años con una propuesta renovada

LO QUE SE LEE AHORA
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sabado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Las Más Leídas

El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto
El saldo

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida
Milagro

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto

Atención: el Paso Los Libertadores quedará habilitado este sábado
tras el temporal

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Te Puede Interesar

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas
Campo versus Gobierno

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT
este sábado

Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT

Por Sitio Andino Política
Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto
Grave

Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

Por Juan Pablo Strappazzon