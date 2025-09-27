Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo: todo lo que debés saber

Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. En esta nota, te invitamos a descubrir en detalle el significado de esta fecha, su origen y cómo esta jornada promueve el interés por conocer nuevas culturas y destinos.

turismo, turistas, vacaciones, clima, tiempo, verano, ciudad de mendoza, plaza independencia.jpg 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo Foto: Yemel Fil Por qué se celebra hoy, 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo El Día Mundial del Turismo se instauró en 1979, cuando la Organización Mundial del Turismo (OMT) lo proclamó para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus Estatutos. La declaración se realizó en Torremolinos, España, y se considera apropiada ya que coincide con el final de la temporada alta de vacaciones en el Hemisferio Norte y el inicio en el Sur.

Esta jornada tiene como objetivo incentivar a las personas a aventurarse, conocer nuevos destinos e integrarse con distintas culturas, descubriendo paisajes y tradiciones alrededor del mundo.

Hoy, viajar se ha convertido en un placer al que aspiran millones de personas, que buscan vivir nuevas experiencias y salir de la rutina diaria. / diainternacionalde.

