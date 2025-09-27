Escapadas y hospedajes: cuánto cuestan los alquileres de cabañas en los departamentos de Mendoza

Escapadas y hospedajes: cuánto cuestan los alquileres de cabañas en la provincia de Mendoza

El mes que viene habrá un fin de semana largo , será una oportunidad para desconectarse de la rutina y planificar una escapada para descansar. La provincia de Mendoza cuenta con paisajes que deslumbran a lo largo de todo el territorio y alquileres de hospedajes de alto nivel.

Para una familia compuesta por dos adultos y dos niños, una cabaña con dos habitaciones para dos días y una noche suele ser una buena opción para mayor comodidad. Conocé los precios según la zona.

El sur mendocino tiene una variedad de paisajes para todos los gustos. Una cabaña para una familia compuesta por cuatro personas en San Rafael tienen valores que v arían desde $62.500 hasta $206.464 , aproximadamente. En su mayoría cuentan con cocina, baño privado, parrilla, servicio de internet; mientras que las de mayor valor cuentan con pileta.

Por su parte, en General Alvear una cabaña tiene valores que parten desde $56.040 hasta $123.878, en su mayoría cuentan estacionamiento, internet, cocina, entre otras prestaciones. Mientras que, en el departamento más austral de la provincia , los precios parten desde $169.596 y llegan a $280.201, en Malargüe, al igual que en el resto de las localidades, las tarifas varían según la cercanía con los cascos urbanos.

Malargüe

Hospedajes en el Valle de Uco y Potrerillos: precios de cabañas

El Valle de Uco tiene opciones familiares para vivir una escapada cerca de la naturaleza. Como mínimo, una noche para una familia integrada por dos adultos y dos niños, una cabaña tiene un valor $291.999, y un máximo de $1.085.411.

Valle de Uco

Más cerca del Gran Mendoza, en Potrerillos los valores varían desde $44.803 y escalan hasta $233.599, en su mayoría cuentan con:

cocina,

pileta,

chimenea,

parrilla,

Internet

algunas tienen vista a la montaña.

Potrerillos

En todos los casos, los precios en las cabañas en los diferentes departamentos dependen de las prestaciones que se busquen y la cercanía con los cascos urbanos y aeropuertos, y las fechas seleccionadas.