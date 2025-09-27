27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Viajes

Escapadas y hospedajes: cuánto cuestan los alquileres de cabañas en los departamentos de Mendoza

En octubre habrá un fin de semana largo y es una oportunidad para emprender una salida y descansar. Cuánto salen los alquileres de cabañas.

Escapadas y hospedajes: cuánto cuestan los alquileres de cabañas en la provincia de Mendoza
Escapadas y hospedajes: cuánto cuestan los alquileres de cabañas en la provincia de Mendoza
Por Sofía Pons

El mes que viene habrá un fin de semana largo, será una oportunidad para desconectarse de la rutina y planificar una escapada para descansar. La provincia de Mendoza cuenta con paisajes que deslumbran a lo largo de todo el territorio y alquileres de hospedajes de alto nivel.

Para una familia compuesta por dos adultos y dos niños, una cabaña con dos habitaciones para dos días y una noche suele ser una buena opción para mayor comodidad. Conocé los precios según la zona.

Lee además
Más allá del Malbec: 5 cepas de vino que debes probar en Mendoza
Joyas del terruño mendocino

Más allá del Malbec: 5 cepas de vino que tenés que probar en Mendoza
vino argentino: mendoza reune a expertos globales para discutir el futuro
Vitivinicultura

Vino Argentino: Mendoza reúne a expertos globales para discutir el futuro

Alquileres de cabañas para una familia en el sur mendocino

El sur mendocino tiene una variedad de paisajes para todos los gustos. Una cabaña para una familia compuesta por cuatro personas en San Rafael tienen valores que varían desde $62.500 hasta $206.464, aproximadamente. En su mayoría cuentan con cocina, baño privado, parrilla, servicio de internet; mientras que las de mayor valor cuentan con pileta.

San Rafael

Por su parte, en General Alvear una cabaña tiene valores que parten desde $56.040 hasta $123.878, en su mayoría cuentan estacionamiento, internet, cocina, entre otras prestaciones. Mientras que, en el departamento más austral de la provincia, los precios parten desde $169.596 y llegan a $280.201, en Malargüe, al igual que en el resto de las localidades, las tarifas varían según la cercanía con los cascos urbanos.

Malargüe

Hospedajes en el Valle de Uco y Potrerillos: precios de cabañas

El Valle de Uco tiene opciones familiares para vivir una escapada cerca de la naturaleza. Como mínimo, una noche para una familia integrada por dos adultos y dos niños, una cabaña tiene un valor $291.999, y un máximo de $1.085.411.

Valle de Uco

Más cerca del Gran Mendoza, en Potrerillos los valores varían desde $44.803 y escalan hasta $233.599, en su mayoría cuentan con:

  • cocina,
  • pileta,
  • chimenea,
  • parrilla,
  • Internet
  • algunas tienen vista a la montaña.
Potrerillos

En todos los casos, los precios en las cabañas en los diferentes departamentos dependen de las prestaciones que se busquen y la cercanía con los cascos urbanos y aeropuertos, y las fechas seleccionadas.

Temas
Seguí leyendo

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 27 de septiembre de 2025

San Luis avanza con el Parque Solar Calicanto: inversión millonaria en energías renovables

De la nafta al café y las hamburguesas: cómo cambian las estaciones de servicio

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre de 2025

Aprobaron el octavo proyecto en el RIGI: es del rubro minero y está en San Juan

El BCRA retomó una medida del cepo cambiario: qué implica y a quiénes alcanza

El dólar sigue bajando mientras los bonos caen y el riesgo país sube

LO QUE SE LEE AHORA
de la nafta al cafe y las hamburguesas: como cambian las estaciones de servicio
Nuevas tendencias y negocios

De la nafta al café y las hamburguesas: cómo cambian las estaciones de servicio

Las Más Leídas

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida
Milagro

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto
El saldo

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Abigail Carniel desapareció en abril del 2021 y la justicia cree que fue víctima de un femicidio. 
narcotráfico

El femicidio de Mendoza similar al triple crimen y que aún está impune

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto

Te Puede Interesar

El objetivo es mejorar la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares
Telemedicina

Avances en neurología y ACV: Mendoza incorpora nuevas tecnologías para mejorar la atención y los tratamientos

Por Carla Canizzaro
Abigail Carniel desapareció en abril del 2021 y la justicia cree que fue víctima de un femicidio. 
narcotráfico

El femicidio de Mendoza similar al triple crimen y que aún está impune

Por Pablo Segura
Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas
Campo versus Gobierno

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas

Por Marcelo López Álvarez