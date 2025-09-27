Más allá del Malbec: 5 cepas de vino que tenés que probar en Mendoza

Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, ha cimentado su reputación mundial gracias al Malbec. Sin embargo, detrás de este estandarte se esconde un universo de cepas que esperan ser descubiertas por los paladares más curiosos y aventureros. Explorar los vinos mendocinos es un viaje que vale la pena para los amantes del enoturismo y la diversidad vitivinícola.
Bonarda, la joya olvidada del vino mendocino
Aunque a menudo está relegado a vinos de mezcla, el Bonarda tiene identidad propia. Esta uva tinta, la segunda más plantada en el país, ofrece vinos de cuerpo medio y una notable frescura. En copa, se revelan notas de frutos rojos, especias y un final suave. Bodegas como Aleanna con su El Enemigo Bonarda o Zuccardi con su varietal han destacado su potencial.
Cabernet Sauvignon, el clásico con sello mendocino
El Cabernet Sauvignon, una de las variedades más nobles del mundo, ha encontrado en Mendoza un hogar ideal para expresar su carácter. Con notas de grosella negra y matices terrosos, este vino tinto se diferencia del Malbec al mostrar una complejidad única. Bodegas de renombre como Catena Zapata y Trapiche producen exponentes destacados de esta cepa.
una de Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, vinos
Uva de Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, tres de los vinos tintos para probar en Mendoza
Syrah, el carácter del Nuevo Mundo
Para quienes buscan un vino tinto con mayor estructura, el Syrah mendocino es una excelente opción. Con perfiles que recuerdan a los Syrah del Viejo Mundo (es decir, más elegantes y terrosos, con menor énfasis en la fruta), puede presentar notas de aceituna, pimienta negra y toques ahumados. La bodega Zuccardi y Terrazas de los Andes se destacan por sus Syrah de alta calidad.
Chardonnay, la elegancia de los blancos
La provincia también produce notables vinos blancos, entre los que el Chardonnay ocupa un lugar especial. Los Chardonnays mendocinos se caracterizan por su frescura y complejidad, ideales para disfrutar solos o acompañando la gastronomía local. Catena Zapata y Álamos ofrecen etiquetas que reflejan la versatilidad del terroir andino.
uva Chardonnay y uva de semillón, vino blanco
Uvas Chardonnay y Semillón, dos cepas de vino que te pueden sorprender
Semillón, la reaparición de un histórico
Con una historia arraigada en la región, el Semillón ha resurgido como una alternativa interesante. Sus vinos son frescos, elegantes y con acidez vibrante, ideales para quienes buscan algo diferente al Chardonnay o Sauvignon Blanc. Bodegas como Riccitelli Wines y Zuccardi lideran esta revalorización.