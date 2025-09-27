27 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Joyas del terruño mendocino

Más allá del Malbec: 5 cepas de vino que tenés que probar en Mendoza

Mendoza trasciende el Malbec: cinco cepas de vino mendocino que destacan por calidad y diversidad. Una guía ideal para paladares curiosos.

Más allá del Malbec: 5 cepas de vino que debes probar en Mendoza

Más allá del Malbec: 5 cepas de vino que debes probar en Mendoza

 Por Analía Martín

Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, ha cimentado su reputación mundial gracias al Malbec. Sin embargo, detrás de este estandarte se esconde un universo de cepas que esperan ser descubiertas por los paladares más curiosos y aventureros. Explorar los vinos mendocinos es un viaje que vale la pena para los amantes del enoturismo y la diversidad vitivinícola.

Bonarda, la joya olvidada del vino mendocino

Aunque a menudo está relegado a vinos de mezcla, el Bonarda tiene identidad propia. Esta uva tinta, la segunda más plantada en el país, ofrece vinos de cuerpo medio y una notable frescura. En copa, se revelan notas de frutos rojos, especias y un final suave. Bodegas como Aleanna con su El Enemigo Bonarda o Zuccardi con su varietal han destacado su potencial.

Cabernet Sauvignon, el clásico con sello mendocino

El Cabernet Sauvignon, una de las variedades más nobles del mundo, ha encontrado en Mendoza un hogar ideal para expresar su carácter. Con notas de grosella negra y matices terrosos, este vino tinto se diferencia del Malbec al mostrar una complejidad única. Bodegas de renombre como Catena Zapata y Trapiche producen exponentes destacados de esta cepa.

una de Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, vinos
Uva de Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, tres de los vinos tintos para probar en Mendoza

Uva de Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, tres de los vinos tintos para probar en Mendoza

Syrah, el carácter del Nuevo Mundo

Para quienes buscan un vino tinto con mayor estructura, el Syrah mendocino es una excelente opción. Con perfiles que recuerdan a los Syrah del Viejo Mundo (es decir, más elegantes y terrosos, con menor énfasis en la fruta), puede presentar notas de aceituna, pimienta negra y toques ahumados. La bodega Zuccardi y Terrazas de los Andes se destacan por sus Syrah de alta calidad.

Chardonnay, la elegancia de los blancos

La provincia también produce notables vinos blancos, entre los que el Chardonnay ocupa un lugar especial. Los Chardonnays mendocinos se caracterizan por su frescura y complejidad, ideales para disfrutar solos o acompañando la gastronomía local. Catena Zapata y Álamos ofrecen etiquetas que reflejan la versatilidad del terroir andino.

uva Chardonnay y uva de semillón, vino blanco
Uvas Chardonnay y Semillón, dos cepas de vino que te pueden sorprender

Uvas Chardonnay y Semillón, dos cepas de vino que te pueden sorprender

Semillón, la reaparición de un histórico

Con una historia arraigada en la región, el Semillón ha resurgido como una alternativa interesante. Sus vinos son frescos, elegantes y con acidez vibrante, ideales para quienes buscan algo diferente al Chardonnay o Sauvignon Blanc. Bodegas como Riccitelli Wines y Zuccardi lideran esta revalorización.

En tu próxima elección de una buena botella de vino, no te limites al Malbec. Explorá estas cinco cepas de vino mendocino que narran una historia distinta sobre el terroir andino y la riqueza de la viticultura argentina.

