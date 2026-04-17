Vino a granel: el Malbec consolida su dominio pese a la caída exportadora

Las exportaciones argentinas de Malbec a granel cerraron 2025 con una contracción tanto en volumen como en valor: 34,7 millones de litros despachados y 35,2 millones de dólares facturados, lo que representó una caída del 14,4% y del 19,8% , respectivamente, frente al año anterior.

Sin embargo, los datos del primer trimestre de 2026 marcan un quiebre en esa tendencia: entre enero y marzo, las exportaciones alcanzaron los 9,7 millones de litros , con un crecimiento interanual del 13,9% , lo que sugiere una recuperación progresiva de la demanda en los principales mercados de destino.

Estos números fueron difundidos por la Cámara Argentina de Vinos a Granel en el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial del Malbec , fecha instituida en 2011 por Wines of Argentina . El organismo, cuya misión es la promoción de los vinos argentinos comercializados en grandes volúmenes , aprovechó la efeméride para ofrecer un balance del estado del sector y proyectar sus perspectivas de corto plazo.

Más allá de las oscilaciones de coyuntura, los datos de largo plazo revelan una transformación estructural en la composición de las exportaciones vitivinícolas argentinas a granel . En 2016, el Malbec representaba el 48% del volumen total exportado en esta modalidad y el 63% del valor . Para 2025, esas proporciones escalaron al 77% y al 84% , respectivamente. En menos de una década, la variedad pasó de ser el componente principal a convertirse en el eje casi excluyente de la oferta exportable en este segmento.

Esta concentración no obedece únicamente a una preferencia del mercado internacional por el perfil organoléptico del Malbec argentino. Refleja también una decisión estratégica del sector productivo, que ha orientado su oferta hacia una identidad varietal reconocible y diferenciada frente a la competencia de otros países exportadores, como Chile, Australia o Sudáfrica.

Vino Granel graneles bodega vinos El malbec a granel uno de los motores de las exportaciones del sector

El peso del mercado británico

En términos de destinos, la dependencia del Reino Unido sigue siendo el rasgo más saliente de la estructura comercial del Malbec a granel argentino. En 2025, ese mercado concentró el 77,1% de los envíos totales, equivalentes a 26,8 millones de litros. La distancia con los siguientes destinos en el ranking es elocuente: Alemania absorbió el 5,9% del volumen, Francia el 5,4%, Estados Unidos el 3,9% y Finlandia el 1,5%.

En total, el Malbec a granel argentino llegó a veinte destinos durante el año pasado, entre los que figuran mercados de incorporación reciente como Hungría, Colombia y Chile. Aunque la diversificación geográfica avanza, su escala actual es aún insuficiente para compensar la concentración estructural en el mercado inglés, cuya demanda determina en gran medida el desempeño global del segmento.

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Presión sobre los precios

El otro factor que marcó el ejercicio 2025 fue el deterioro del precio medio de exportación. El valor promedio se ubicó en 1,02 dólares por litro a lo largo del año, pero en el primer trimestre de 2026 descendió a 0,93 dólares, reflejando un contexto de mayor presión competitiva en los mercados internacionales.

Datos de CIATTI Global Wine & Grape Brokers confirman que esta corrección no es un fenómeno exclusivo de Argentina. A nivel global, el precio del Malbec de entrada en el segmento a granel pasó de valores próximos a 0,90 dólares por litro en 2024 a un rango de entre 0,60 y 0,70 dólares en marzo de 2026. La tendencia afecta con similar intensidad a los vinos genéricos y a los principales varietales de los países competidores, configurando un escenario de mayor oferta global y ajuste generalizado en los valores de referencia.

Estructura productiva y perspectivas

La oferta exportadora está sostenida por aproximadamente cuarenta bodegas que participaron en las ventas externas de Malbec a granel durante 2025. La concentración territorial es marcada: la provincia de Mendoza aportó el 98% del volumen total exportado en este formato, consolidando su rol como región productiva prácticamente excluyente dentro de este segmento.

En este contexto, el sector tendrá una oportunidad concreta de negocios en junio próximo. Del 8 al 10 de ese mes, Mendoza albergará la edición de Vinexpo Explorer dedicada a los vinos a granel (denominada The Bulk Wine Chapter), un encuentro organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el respaldo de la Cámara Argentina de Vino a Granel. El evento reunirá a 25 importadores provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes, con 50 bodegas argentinas especializadas en la comercialización de vino a granel. José Bartolucci, referente del sector, advirtió que los cupos disponibles son escasos y que las inscripciones aún permanecen abiertas.

El balance de 2025 muestra una variedad que enfrenta tensiones de precio y volatilidad en la demanda, pero que ha consolidado una posición central e irreemplazable dentro de la identidad exportadora argentina. La recuperación registrada en el inicio de 2026 añade un matiz optimista a un panorama que, en cualquier caso, seguirá definido por la capacidad del sector de sostener valor en un mercado internacional cada vez más competitivo.