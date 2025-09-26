El dólar sigue bajando mientras los bonos caen y el riesgo país sube

El dólar inicia este viernes a la baja, ubicándose en $1.340 para la venta y $1.290 para la compra en el Banco Nación . De esta manera, la semana cambiaria confirma la tendencia que registró desde el inicio: un marcado descenso de la divisa estadounidense.

La disminución se da en un contexto particular, marcado por anuncios recientes: retenciones cero a los granos , que cumplieron rápidamente su cupo generando descontento en la Sociedad Rural , y a la carne bovina y avícola , medida que se mantendrá hasta el 31 de octubre sin límite de cupo.

Además, la semana estuvo atravesada por el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei, donde el presidente de Estados Unidos manifestó un abierto respaldo al mandatario nacional.

La reacción de la divisa se produce tras días de tensión en los que el dólar superó los $1.500. El dólar blue y el MEP también cotizan a la baja:

Dólar blue para la compra: $1.390

Dólar blue para la venta: $1.410

Dólar mep para la compra: 1.369,93

Dólar mep para la venta: 1.370,60

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) también opera a la baja y se posiciona en $1.396,18 para la compra y en $1.398,96 para la venta.

inversiones, tsas, mercados Los bonos en dólares registran retrocesos moderados y el riesgo país supera los 1.000 puntos básicos.

Los bonos y el riesgo país no cierran con tanto optimismo

A pesar de la baja del dólar, los bonos en dólares registran retrocesos moderados y el riesgo país supera los 1.000 puntos básicos.

Los bonos bajo legislación extranjera muestran caídas en esta jornada: el Global 2038 retrocede 1,9% y se negocia en torno a los USD 58,19; el Bonar 2029 baja 1,8% hasta USD 59,20; y el Global 2030 disminuye 1,7%, ubicándose cerca de USD 58,77. Estas bajas, aunque moderadas frente al desplome previo al rebote, reflejan que los inversores buscan asegurar las ganancias acumuladas en ruedas recientes.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan con mayoría de alzas, encabezadas por Central Puerto, seguida por YPF (+3,1%), Banco BBVA (+3%) y Grupo Financiero Galicia (+2,9%).

En tanto, el S&P Merval sube 1,6% hasta los 1.796.679,03 puntos, mientras que su versión en dólares avanza 2,2% a 1.287,91 puntos. Las principales subas estuvieron lideradas por Central Puerto (+3,8%), Transener (+3,5%) y Pampa Energía (+2,4%)/ Ámbito Financiero e Infobae