27 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Música y patrimonio

San Carlos fue sede de la segunda jornada de Tango por los Caminos del Vino

La segunda jornada del ciclo cultural tuvo como escenario la Bodega Alfa Crux de San Carlos, con la presentación de músicos y bailarines de primer nivel.

Tango por los Caminos del Vino en San Carlos.

Tango por los Caminos del Vino en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de una nueva edición de Tango por los Caminos del Vino, se desarrolló en el departamento de San Carlos, la segunda jornada de este prestigioso encuentro cultural que año a año recorre escenarios de toda la provincia.

San Carlos, anfitrión de una velada especial

En esta oportunidad, San Carlos fue anfitrión de una velada especial que se realizó en la Bodega Alfa Crux, un escenario donde arte y naturaleza se fusionaron para dar lugar a un espectáculo inolvidable.

La jornada incluyó las palabras de bienvenida, que invitaron al público a disfrutar de la riqueza cultural de este evento y a vivirlo como un verdadero homenaje a la música, a la tierra y a la identidad mendocina.

El show estuvo a cargo del ensamble Tango XXL, conformado por Clara Arnulphi (voz), Isidro Enrique Norberto Bazán (teclado) y los bailarines Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito, quienes brindaron una propuesta artística cargada de emoción y excelencia.

El encuentro contó además con la presencia de turistas y vecinos del departamento que no solo disfrutaron de la música sino también de una experiencia con degustación de vinos. La Municipalidad de San Carlos reafirma el compromiso del departamento con la cultura, el turismo y la difusión de nuestra identidad.

