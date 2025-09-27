27 de septiembre de 2025
{}
Turismo rural: la vida de campo y sus encantos en el Este de Mendoza

¿Buscás un plan diferente? Te mostramos una propuesta en turismo que promete una experiencia auténtica y cercana a la naturaleza en la provincia de Mendoza.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En la zona Este de Mendoza, los distintos departamentos ofrecen variadas opciones para turistas y residentes que deseen conocer la provincia. Entre ellas, en Rivadavia destaca la Cabaña Tulumaya, una escapada perfecta para disfrutar del campo, ideal para locales y visitantes.

Descubrí la Cabaña Tulumaya: escapada perfecta para turistas y locales

La Cabaña Tulumaya se ubica en la calle San Lorenzo, en el departamento de Rivadavia, a 63,5 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a casi una hora de viaje en auto.

cabaña tulumaya
En esta oportunidad, Sitio Andino habló con Fernando Petri, hijo del fundador de la cabaña, quien contó el origen del lugar: "Esto lo empezó mi padre, Roberto, y la cabaña siempre surgió como un anhelo de tener un lugar de campo para disfrutar... Luego, con la necesidad de autofinanciar el lugar, comenzamos a ofrecer turismo. Nos sugirieron recibir grupos del exterior, lo que nos dio la oportunidad de mostrar nuestra cultura y tradiciones".

Cómo llegar a la Cabaña Tulumaya

"Es un alojamiento rural rústico. La filosofía del lugar es el campo, la tranquilidad, así que en las habitaciones (algunas de casonas viejas y otras nuevas) tiene calefacción, en algunas aire acondicionado, pero en ninguna con televisor, porque bueno, creemos que la alternativa es la tranquilidad y alejarse del ruido", detalló.

cabaña tulumaya (2)
Sobre las actividades disponibles, Fernando agregó: "En las instalaciones se puede disfrutar del campo y la tranquilidad. Además, de comer asados, montar a caballo, hacer caminatas y recorrer todo el lugar".

cabaña tulumaya (3)
"Estamos abiertos durante todo el año y, con reserva, los esperamos en cualquier momento y cualquier día", finalizó, destacando que el lugar está siempre disponible para quienes quieran disfrutar de esta experiencia cercana a la naturaleza. Ante cualquier duda, podés comunicarte con la cabaña a través de sus canales de contacto.

cabaña tulumaya (4)
¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

