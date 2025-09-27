Emprender con chocolate: el arte de producir sabores de autor en la provincia de Mendoza

Ni Argentina ni Mendoza cuentan con árboles de cacao , ya que la planta requiere de climas tropicales para desarrollarse con éxito. Sin embargo, existen fábricas y emprendimientos que producen chocolates variados en sabores y texturas. Tal es el caso de Alma Cacao , un proyecto que se destaca por elaborar chocolate artesanal con altos estándares de calidad.

María de los Ángeles Velasco es la fundadora de Alma Cacao , un emprendimiento que nació de la pasión por el chocolate de calidad, producido mediante procesos manuales y artesanales que garantizan una gran experiencia en degustación y maridaje. La producción combina materia prima importada con técnicas artesanales , creatividad y control de calidad, dando lugar a tabletas, bombones y trufas únicos.

Aunque en el país no exista la planta de cacao, sí hay numerosos emprendimientos que trabajan con su resultado. La materia prima se importa de distintos lugares como, por ejemplo, Ecuador, Perú o África.

La emprendedora destacó la diferencia entre los chocolates : “El sucedáneo es el chocolate que generalmente compras en el cotillón. No es chocolate de verdad, y encima no es rico; es algo que no vale la pena”.

Siguiendo a Velasco, el chocolate “de verdad” está compuesto por cacao y manteca de cacao, un ingrediente costoso: “La manteca de cacao hoy en día sale cerca de 140 mil pesos el kilo”, puntualizó.

Otro factor que determina la calidad es la temperatura del producto: “Un buen chocolate requiere control de temperatura y calidad de los ingredientes; si no, pierde propiedades y aroma”. Según la emprendedora, el chocolate se mantiene entre 18 y 24 grados para conservar sus características.

Taller y proceso de producción artesanal

Otro aspecto distintivo de Alma Cacao es su carácter artesanal. Velasco produce bombones, tabletas y trufas, y se encarga personalmente del diseño: “Yo hago toda la parte de diseño, por ejemplo los bombones pintados con aerógrafo y a mano”.

El chocolate se trabaja manualmente: “Se templa a mano. Coloco el chocolate caliente sobre la mesa de mármol, lo amaso hasta alcanzar la temperatura adecuada y luego lo moldeo. Es todo un trabajo artesanal”.

La dedicación, paciencia y tiempo son la base de Alma Cacao y reflejan la pasión detrás del proyecto. “Alma Cacao nace por las carencias de mi corazón. Descubrí que los momentos que más había disfrutado eran cuando preparaba huevos de Pascua para mis sobrinos”, relató Velasco.

alma cacao chocolate2 El trabajo de María de los Ángeles Velasco es manual y artesanal Foto: gentileza Alma Cacao

El nombre del emprendimiento también refleja esa pasión: “Como los elaboraba en mi casa y quería transmitir amor en cada creación, nació Alma Cacao, que representa el chocolate que sale con cariño desde mi hogar”.

Productos y sabores de autor

Velasco produce tabletas clásicas y de autor, como chocolate blanco con frambuesas liofilizadas y pistachos, o chocolate con leche con frutillas y almendras. La línea de bombones y trufas es la más demandada.

La innovación también surge de la experimentación: bombones, trufas y tabletas con aceite de oliva se incorporaron al catálogo tras un pedido especial. “El resultado fue muy grato”, comentó.

Velasco disfruta sorprender a los clientes: “Cuando participo en eventos y digo ‘esto es un bombón de aceite de oliva’, algunas personas ponen cara de asco. Me encanta desestructurarlas y que luego terminen probando y comprando”.

Línea de cata y maridaje

La chocolatera desarrolla una línea de cata y maridaje con lajas de chocolate: “Son tabletitas con el espesor y la cantidad de chocolate perfectos para catarlo solo o combinado. Inicialmente fueron para el Wine Institute y luego se quedaron en la chocolatería”.

alma cacao chocolate3 Velasco produce bombones, tabletas y trufas, y se encarga personalmente del diseño Foto: gentileza Alma Cacao

Una combinación recomendada es chocolate blanco con frambuesas y vino espumante extra brut. Para maridar, Velasco sugiere chocolate semi amargo como base, jugando con distintos porcentajes de cacao, especias, frutos secos y bebidas: “Un chocolate al 80% en estado puro combina muy bien con whisky, porque ambos sabores intensos se acompañan sin opacarse”.

El chocolate semi amargo es versátil y confiable para catas y maridajes: “Es fácil de templar, tiene brillo, es puro y sin agregados; es la ropa que siempre usaría para maridar”.

Propiedades del chocolate y consumo responsable

El chocolate tiene efectos saciante y libera endorfinas. Velasco resaltó que el chocolate de calidad no debería generar adicción: “Uno no puede comerse una tableta completa de un buen chocolate en un solo día. Mantenerlo alejado de humedad, oxígeno y cambios bruscos de temperatura preserva su aroma y textura”.

Para una dieta equilibrada, el consumo recomendado es de 15 gramos diarios, ajustable según el desgaste físico del consumidor. Los chocolates con 80 % o más de cacao son de los más demandados, agregó Velasco.

alma cacao chocolate4 El chocolate tiene efectos saciante y libera endorfinas Foto: gentileza Alma Cacao

Creatividad, técnicas manuales y cacao importado

En definitiva, Alma Cacao es uno de los ejemplos de emprendimientos que producen chocolate artesanal en la provincia de Mendoza que combina creatividad, técnicas manuales y materia prima importada. Su trabajo refleja el interés creciente por productos de calidad, la diversidad de sabores y la dedicación de quienes desarrollan propuestas innovadoras dentro de un sector donde el cacao no se cultiva localmente.