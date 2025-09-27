Avances en neurología y ACV: Mendoza incorpora nuevas tecnologías para mejorar la atención y los tratamientos

El objetivo es mejorar la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares

En Mendoza, la neurología avanza con innovaciones que mejoran la atención de pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) . Con la Red provincial de ACV , se integran nuevas tecnologías en diagnóstico, tratamiento y gestión clínica, siguiendo las tendencias y avances internacionales.

Se llama ACV, a la manifestación clínica de una alteración del flujo sanguíneo cerebral . Esto puede ser debido a una obstrucción de una arteria, impidiendo así la irrigación de un área del cerebro (ACV isquémico), o bien a la ruptura de una arteria ( ACV hemorrágico), según el sitio por una vida libre de ACV.

Uno de los ejes centrales es la incorporación de sistemas de telemedicina , que permiten a los hospitales periféricos como Enfermeros Argentinos, Schestakow, Perrupato, Saporiti y Scaravelli, realizar teleconsultas sincrónicas en situaciones de urgencia .

Además, se está implementando la Historia de Salud Integrada , una historia clínica única para todos los sectores públicos de la provincia. Este sistema centraliza la información, evita la fragmentación de múltiples historias en diferentes instituciones y empodera al paciente, a la vez que facilita el trabajo de todos los profesionales de la salud.

"Nos ayuda a centralizar muchísimo la información y empodera un poco al paciente, porque antes tenía muchas historias clínicas. Ahora, el paciente va a tener una sola historia clínica y permite que todos los profesionales de la salud trabajen sobre esa historia", afirmó a Sitio Andino el médico Federico Giner (MP 11932).

Diagnóstico más preciso con la implementación de la tecnología

El diagnóstico de ACV también cuenta con nuevas herramientas. Actualmente, en ocho hospitales públicos ya se realizan tomografías y angiotomografías de cerebro, estudios fundamentales para evaluar la estructura cerebral y definir conductas terapéuticas.

En conjunto con Fuesmen, se trabaja en la incorporación de la resonancia de cerebro en contexto de urgencia, lo que permitirá ampliar la ventana de tiempo para tratamientos de reperfusión en casos de ACV isquémico. Con resonancia disponible, se podrá extender la ventana de atención de hasta 10 horas desde que ocurrió el ACV, evaluando no solo el tiempo sino también la llamada “ventana tisular”, es decir, cuánto tejido cerebral aún puede salvarse.

También se está incorporando software de perfusión, que amplía las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, seleccionando mejor a los pacientes candidatos a intervenciones. "Estamos trabajando en que la red funcione para que se pueda mejorar el acceso a ese tratamiento y que sean cada vez más pacientes los que puedan acceder", puntualizó Giner.

Nuevos tratamientos en marcha para la provincia de Mendoza

En cuanto al abordaje terapéutico, la Red provincial de ACV ya aplica dos líneas principales de tratamiento:

Trombolisis intravenosa , es un medicamento que degrada el coágulo que obstruye la arteria. Actualmente se utiliza el medicamento Alteplase , aunque ya se avanza en la incorporación de Tenecteplase , más novedoso y con mayores ventajas.

Trombectomía mecánica, que consiste en retirar mecánicamente el coágulo. Hoy en día se realiza en casos puntuales en el Hospital Central, pero el objetivo es ampliar este procedimiento a más hospitales para mejorar el acceso de los pacientes.

La recepción de los pacientes

Federico Giner señaló a este medio que muchas de estas tecnologías no siempre son tangibles para los pacientes hasta que atraviesan una urgencia. Un ejemplo es el caso de una mujer atendida en el Hospital Scaravelli: gracias a la telemedicina, la historia clínica electrónica y el tratamiento trombolítico, pudo recuperarse al 100%.

“La paciente estaba muy agradecida porque entendió que había recibido la mejor atención posible gracias al trabajo en equipo y al soporte tecnológico”, relató Giner

Objetivos a futuro para la medicina en Mendoza

La Red provincial de ACV tiene objetivos claros:

Extender el acceso al tratamiento trombolítico en todos los hospitales.

Ampliar la oferta de estudios diagnósticos y nuevas tecnologías en conjunto con FUESMEN.

Garantizar el acceso a la trombectomía mecánica en más centros de salud.

Mejorar el sistema de gestión prehospitalaria y los traslados, para articular mejor con los hospitales.

El propósito final es que más personas tengan acceso al mejor diagnóstico y tratamiento posible, reduciendo las secuelas de discapacidad y mortalidad que provoca el ACV.

“El gran objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes. El ACV genera mucha muerte y discapacidad, y la incorporación de nuevas tecnologías es clave para disminuir ese impacto”, destacó el médico consultado por este medio.