El empleo informal en Argentina alcanza el 43,2% y marca récord desde 2008

El Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) difundió un informe sobre la informalidad laboral en Argentina durante 2025. Según los datos del segundo trimestre (abril-junio), la tasa alcanzó el 43,2%, afectando a 4 de cada 10 trabajadores y superando en 1,6 puntos porcentuales (p.p.) al mismo período de 2024.

Creció el empleo informal en Argentina: qué dice el informe del EDIL El EDIL, perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y CONICET, detalló en el informe “Panorama del empleo informal y la pobreza laboral” que el empleo en negro creció en el país. Por categoría ocupacional, la informalidad fue del 37,7% en asalariados, 62,5% en trabajadores por cuenta propia y 22,2% en patrones. Del total de informales, el 63% son asalariados, el 34% autónomos, 2% patrones y 1% trabajadores familiares sin remuneración.

Entre los asalariados, la informalidad aumentó 1,4 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2024, alcanzando un 36,3%, el nivel más alto desde 2008, exceptuando el segundo trimestre de 2022. La tasa femenina supera a la masculina (43,2% contra un 41,1%) y la informalidad juvenil (16-24 años) llega al 63%, siendo la más alta entre todos los grupos etarios.

Por región, las menores tasas se registraron en Gran Buenos Aires, región Pampeana y Patagonia, mientras que Noroeste, Cuyo y Nordeste superan el 48%. Por rama de actividad, el sector público registra 9% de informalidad, servicios financieros 20,9%, y construcción y servicio doméstico 75,4%.

La informalidad impacta en la pobreza laboral: el 24% de los trabajadores vivía en hogares pobres, cifra que asciende al 42% entre los informales. Además, el 40% de los ocupados informales percibe ingresos por debajo de la canasta básica, frente al 5% de los formales. Fuente: NA.

