Lenguaje canino

¿Qué significa cuando tu perro te mira fijo a los ojos?

Descubrí qué expresa tu perro con esa mirada intensa y cómo interpretar mejor los gestos de tu mascota.

¿Qué significa cuando tu perro te mira fijo a los ojos?

 Por Analía Martín

Cuando un perro fija la mirada en su dueño, no se trata de un gesto al azar. Este comportamiento, estudiado por expertos en conducta canina, tiene un trasfondo emocional y comunicativo. La mirada es una herramienta poderosa de los perros, capaz de reforzar vínculos, pedir algo o expresar confianza hacia su humano.

El vínculo emocional detrás de la mirada

Los especialistas señalan que cuando un perro sostiene la mirada de su dueño, se libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”. Esta sustancia es la misma que refuerza la conexión entre madre e hijo, por lo que el contacto visual con la mascota fortalece el vínculo afectivo. Mirar a los ojos no sólo es ternura, también es biología pura que une aún más a las personas con sus animales.

Además, una mirada relajada y acompañada de una postura corporal suelta suele indicar confianza y cariño. En esos momentos, tu perro está expresando que se siente seguro y conectado con vos.

cachorro mirando atento, mascota
Qué quiere comunicar tu perro con su mirada

No todos los contextos son iguales, y el lenguaje corporal es clave para interpretar lo que tu perro busca transmitir. La mirada fija puede significar cosas distintas según la situación:

  • Relajado y tranquilo: expresa amor y seguridad.
  • Cola que se mueve suavemente: indica alegría y predisposición al juego.
  • Antes de comer o salir: espera tu aprobación o una señal de acción.
  • Mirada insistente y ansiosa: reclama atención, agua o un paseo.
  • Cuerpo rígido o tenso: advierte incomodidad, nervios o posible malestar.
mujer y perro, mascota
Prestar atenci&oacute;n al comportamiento corporal de tu perro fortalece el v&iacute;nculo

Prestar atención al comportamiento corporal de tu perro fortalece el vínculo

Entender a tu mascota más allá de la mirada

Aunque mirar fijamente es un comportamiento cargado de significado, no se debe analizar de forma aislada. El perro se comunica con todo su cuerpo, desde la posición de las orejas hasta los movimientos de la cola. Ignorar esas pistas puede llevar a malinterpretar lo que realmente quiere decirnos.

Prestar atención al contexto y a las expresiones completas del animal ayuda no sólo a fortalecer el vínculo afectivo, sino también a detectar posibles problemas de salud o de conducta a tiempo. En última instancia, la mirada de tu perro es una ventana a sus emociones./TycSport.

