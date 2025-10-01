Estudiantes de San Rafael crearon un hospital para abejas y ganaron premio en Misiones

Alumnos de San Rafael obtuvieron el 4º lugar en robótica.

Se trata de una propuesta de Hospital Integral para abejas, que mide la afección en colmenas, y repara los daños en los animales en una especie de hospital para luego devolverlas a su hábitat. Por otro lado, es un gran informador de diagnósticos para prevenir daños mayores, es decir, una herramienta práctica y efectiva para apicultores.

Laura Yonar, docente de la ENET comentó a Noticiero Andino: "Participaron de las Olimpiadas más de 78 escuelas, nosotros en la parte de los apicultores competimos en robótica con el fin de ayudar a las abejas, obtuvimos el cuarto puesto y para nosotros fue un orgullo representar a todas las escuelas técnicas de Mendoza".

Escuela de San Rafael fue premiada en las Olimpiadas Nacionales e Internacionales Embed - SAN RAFAEL: PREMIADO PROYECTO DE ROBÓTICA CREADO POR SANRAFAELINOS