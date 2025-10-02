2 de octubre de 2025
{}
San Rafael: presentan líneas de crédito y aportes no reembolsables para pymes y monotributistas

El Ministerio de Producción y la Cámara de Comercio de San Rafael acercaron herramientas financieras con tasas accesibles.

Cámara de Comercio de San Rafael.

Cámara de Comercio de San Rafael.

También se brindó información clave sobre los requisitos y beneficios de las líneas de crédito disponibles. Las instituciones que ofrecen estas herramientas y participaron de las capacitaciones fueron: el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Cuyo Aval, Mendoza Fiduciaria y el fondo de la transformación y el crecimiento (FTyC).

Silvana Pietrelli, vicepresidenta de la Cámara en diálogo con Noticiero Andino, comentó al respecto: "Esta presentación que hace el Ministerio de Producción junto a Mendoza Fiduciaria será para conocer líneas de crédito con tasas accesibles a comparación de lo que hay en el mercado, el lugar está habilitado para que todas personas físicas y jurídicas que puedan acceder a estos créditos formen parte de la charla".

La Cámara de Comercio de San Rafael, escenario de la presentación del Ministerio de Producción

Embed - SAN RAFAEL: LÍNEA DE CRÉDITOS PARA PYMES

