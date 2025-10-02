San Rafael: presentan líneas de crédito y aportes no reembolsables para pymes y monotributistas

Cámara de Comercio de San Rafael.

También se brindó información clave sobre los requisitos y beneficios de las líneas de crédito disponibles. Las instituciones que ofrecen estas herramientas y participaron de las capacitaciones fueron: el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Cuyo Aval, Mendoza Fiduciaria y el fondo de la transformación y el crecimiento (FTyC).

Silvana Pietrelli, vicepresidenta de la Cámara en diálogo con Noticiero Andino, comentó al respecto: "Esta presentación que hace el Ministerio de Producción junto a Mendoza Fiduciaria será para conocer líneas de crédito con tasas accesibles a comparación de lo que hay en el mercado, el lugar está habilitado para que todas personas físicas y jurídicas que puedan acceder a estos créditos formen parte de la charla".

La Cámara de Comercio de San Rafael, escenario de la presentación del Ministerio de Producción