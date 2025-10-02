2 de octubre de 2025
San Rafael invierte en plazas y paseos: tres espacios verdes en plena renovación

Pese a la baja de la recaudación, el municipio de San Rafael avanza en mejoras que incluyen infraestructura, desagües y mobiliario para vecinos.

San Rafael renueva tres plazas en la Ciudad.

San Rafael renueva tres plazas en la Ciudad.

Una de las tareas más avanzadas se encuentra en la Plaza Teodoro Schestakow un histórico espacio verde situado entre las calles Álvarez Condarco, Lugones, Cabildo y 3 de febrero, en el corazón del barrio Musson.

image

“Es la obra más avanzada. Esta primera etapa se encuentra al 90%, que incluye las obras gruesas de hormigones, senderos, esquinas con rampas, cordones y desagües pluvioaluvionales”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

Cuando eso quede listo se continuará con el equipamiento: juegos infantiles, playón deportivo, mobiliario urbano y más.

image

Plaza Kennedy y alrededores en la Ciudad de San Rafael

En otro sector de la Ciudad se realiza una intervención muy significativa en la plaza Kennedy y sus alrededores. “Los trabajos comenzaron con todo el entorno para mejorar los desagües, acequias, puentes vehiculares y cruzacalles. También adoquinado frente al Club Pedal”, explicó la funcionaria.

Una vez que se concluya todo el perímetro, se empezará a intervenir el interior del espacio público ubicado en la intersección de El Libertador y Pedro Vargas.

“En la plaza hay un proyecto interesante con equipamiento para actividades físicas, fuentes y algunas sorpresas”, señaló.

image

Plaza Hilario Cuadros en Barrio Constitución de San Rafael

La tercera intervención se lleva a cabo en el cuadrante de Tropero Sosa, Córdoba, Alem y Juan José Paso, de barrio Constitución. Allí se renueva completamente la Plaza Hilario Cuadros. El avance de obra es del 40% de su primera etapa.

“Estamos atravesando la fase de obra gruesa y -luego- llegará el turno para vestir y equipar el espacio verde, tan anhelado por los vecinos”, señaló Fichetti.

Finalmente, la titular de la cartera de obras destacó el gran esfuerzo del municipio por sostener los trabajos de inversión pública. “Pese a las dificultades y la baja de la recaudación, estamos sosteniendo las obras que permiten lograr que vivíamos mejor”.

