Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó la visita de Javier Milei a la provincia de Mendoza y explicó por qué la cita, en medio de la campaña electoral, será en San Rafael , un bastión del peronismo. Además se refirió al diputado José Luis Espert , acusado de haber recibido presuntos aportes del empresario Fred Machado , señalado de narcotráfico.

El mandatario participó este jueves de la apertura del VI Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular. En diálogo con la prensa celebró la llegada a territorio mendocino de su aliado de cara a las próximas elecciones 2025 . La llegada será el 9 de octubre , al sur provincial.

"Está confirmado, estará en la tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael que organiza la Cámara del Comercio de San Rafael, y allí hará su presencia", afirmó Cornejo, quien señaló que le dieron varias opciones al Presidente y que él eligió asistir a ese lugar. Sobre los pedidos que le realizará a Milei, mencionó: " Lo que yo le pediría en el discurso, en público o en privado, siempre sería que no cambie el rumbo general de la economía ".

En esa línea, y en vistas de los próximos comicios, donde La Libertad Avanza y Cambia Mendoza compartirán boleta, el Gobernador añadió: " Es un almuerzo institucional, pero sin duda alguna las cosas por las que el Gobierno provincial, y en particular yo, apoya al Gobierno nacional es por el rumbo económico , creemos que cambiar las reglas de juego, cambiar este rumbo, puede ser perjudicial para la economía argentina y de Mendoza. Hoy estamos pasando un mal momento, pero no es originario de este programa, si no que se están sincerando todos los problemas que ha heredado el Gobierno nacional. Pero si se cambia ese rumbo no vamos a ver la perspectiva de crecimiento concreta que necesitamos".

Javier Milei, en un departamento peronista

Al ser consultado por el rol que tendrá Omar Félix, intendente sanrafaelino, ubicado en la vereda de enfrente de Cornejo, el mandatario respondió: "Tradicionalmente en ese almuerzo no habla el intendente. No lo organiza el Gobierno de la provincia, lo organiza la Cámara de Comercio, que es la que lo ha invitado, como invita todos los años al Presidente. Yo le recomendé venir".

En las últimas horas se mencionó que había preocupación en San Rafael por posibles manifestaciones en contra de Milei. Cabe mencionar que, recientemente, suspendió una actividad en su visita a Tierra del Fuego. "Cuando viene un Presidente siempre hay que tomar prevenciones, en general, pueden haber protestas y apoyos también, siempre hay algún riesgo con eso, pero yo no veo por qué tiene que haber un riesgo de manifestaciones violentas", dijo Cornejo.

"En Mendoza, en líneas generales, se cumple el derecho constitucional de manifestarse libremente y se preserva siempre que no haya violencia, y la verdad que tenemos muy pocos hechos de violencia en manifestaciones. El último que recuerdo es el de Ni Una Menos en la Legislatura, no tengo muchos recuerdos de violencia, son pocos", agregó, además de asegurar que la Policía trabajará en la prevención.

Qué dijo Alfredo Cornejo de las acusaciones contra José Luis Espert

El diputado José Luis Espert fue acusado de haber recibido presuntos aportes del empresario Fred Machado, señalado de narcotráfico. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le exigió que aclare los presuntos vínculos. En el mismo sentido, Cornejo le pidió al candidato bonaerense que explique la situación.

"En plena campaña electoral aparecen hechos viejos, es decir, de cosas que se han refritado con respecto a otros periodos. Aparecen y toman más volumen en las campañas electorales. Yo creo que la mejor forma de enfrentar eso, que es inevitable que aparezcan en campaña, es explicar las cosas, es salir públicamente y explicarlas. Creo que la ministra Bullrich ha sido bastante clara en eso. Cuanto mejor se explique, más se despeja", afirmó el Gobernador.

Además, destacó que en Mendoza no suelen tener peso los temas de corte “muy porteños” y dijo que en la provincia existe una agenda propia: "Lo de Espert me parece que es una agenda más porteña que otra cosa. La denuncia es grave, pero es vieja, y la denuncia no tiene ribetes hoy día judiciales. No tengo más opinión que eso, la verdad que ni siquiera la conozco en detalle".