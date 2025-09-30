General Alvear: abrieron un nuevo centro infanto-juvenil para la atención en salud mental

Este martes, inauguraron el nuevo Centro Infanto-Juvenil N°10 en el sur mendocino. Se trata de un espacio especialmente destinado a la atención en salud mental para niños, niñas y adolescentes que tengan entre 0 y 17 años del departamento de General Alvear.
La institución fue gestionada por el gobierno provincial en conjunto con la Municipalidad y está ubicada en calle Laprida 188. El edificio fue un aporte de la Comuna, mientras que el Ministerio de Salud designó a los profesionales que allí trabajarán.
"Es un momento importante cuando uno tiene la posibilidad de traerle a los alvearenses soluciones, cosas que les hacen más fácil la vida y especialmente a familias que tienen niños y adolescentes con patologías en la salud mental", expresó el intendente Alejandro Molero.
Qué profesionales brindarán atención en General Alvear
El edificio cuenta con cinco consultorios, salón de usos múltiples, oficinas, sala de espera, sanitarios, cocina y espacios verdes. La Municipalidad se hace cargo del mantenimiento, los servicios y el personal administrativo.
"Desde el año 2017, no se inauguraba en la provincia un centro de salud mental infanto-juvenil. Este es el primero desde esa fecha. Antes nuestras familias tenían que viajar a Mendoza o a San Rafael para acceder a los tratamientos", dijo Molero.
En lo que respecta a los profesionales que atenderán, serán psicólogos, psiquiatra, trabajadores sociales, médico de familia y fonoaudiólogo. Además, el Ministerio proveerá el equipamiento, insumos y materiales necesarios.
"Estamos trabajando en la falencia que tenemos en salud que es que nos faltan médicos, por eso es lenta la atención y dificultosa la obtención de turnos. Sin embargo, ahora los médicos residentes pueden venir a General Alvear y nos abre la posibilidad a que muchos jóvenes se queden trabajando en nuestro departamento", indicó.
General Alvear Centro Infanto-Juvenil N°10
El intendente Molero participó de la inauguración del Centro Infanto-Juvenil.