General Alvear: abrieron un nuevo centro infanto-juvenil para la atención en salud mental

Este martes, inauguraron el nuevo Centro Infanto-Juvenil N°10 en el sur mendocino. Se trata de un espacio especialmente destinado a la atención en salud mental para niños, niñas y adolescentes que tengan entre 0 y 17 años del departamento de General Alvear.

La institución fue gestionada por el gobierno provincial en conjunto con la Municipalidad y está ubicada en calle Laprida 188. El edificio fue un aporte de la Comuna, mientras que el Ministerio de Salud designó a los profesionales que allí trabajarán.

"Es un momento importante cuando uno tiene la posibilidad de traerle a los alvearenses soluciones, cosas que les hacen más fácil la vida y especialmente a familias que tienen niños y adolescentes con patologías en la salud mental ", expresó el intendente Alejandro Molero.

El edificio cuenta con cinco consultorios , salón de usos múltiples, oficinas, sala de espera, sanitarios, cocina y espacios verdes. La Municipalidad se hace cargo del mantenimiento, los servicios y el personal administrativo.

"Desde el año 2017, no se inauguraba en la provincia un centro de salud mental infanto-juvenil. Este es el primero desde esa fecha. Antes nuestras familias tenían que viajar a Mendoza o a San Rafael para acceder a los tratamientos", dijo Molero.

En lo que respecta a los profesionales que atenderán, serán psicólogos, psiquiatra, trabajadores sociales, médico de familia y fonoaudiólogo. Además, el Ministerio proveerá el equipamiento, insumos y materiales necesarios.

"Estamos trabajando en la falencia que tenemos en salud que es que nos faltan médicos, por eso es lenta la atención y dificultosa la obtención de turnos. Sin embargo, ahora los médicos residentes pueden venir a General Alvear y nos abre la posibilidad a que muchos jóvenes se queden trabajando en nuestro departamento", indicó.