Carrera de regularidad: San Rafael recibe a pilotos de toda la provincia

Carrera de Regularidad en San Rafael.

image El evento es organizado por la ACVA Asociación Civil de Vehículos Antiguos San Rafael, y forma parte del calendario provincial. La cita en San Rafael corresponde a la segunda fecha del campeonato, mientras que la próxima será el 16 de noviembre en Gran Mendoza.

Autos clásicos y turismo en San Rafael El evento está pensado para autos y motos antiguas y clásicas de más de 30 años, aunque en esta edición también podrán inscribirse vehículos más nuevos para que más público pueda sumarse.

En la etapa de San Rafael, los autos recorrerán Valle Grande y Los Reyunos, con un trayecto estimado de 70 a 80 kilómetros. La competencia contará con diferentes categorías, entre ellas la de 65 km/h y 40 km/h, que permiten que cualquier amante de los autos pueda disfrutar de la experiencia con su propio vehículo.

Más que una carrera, la Prueba de Regularidad propone un paseo controlado, donde lo importante no es la velocidad máxima, sino la precisión para cumplir los tiempos y promedios establecidos. Embed - SAN RAFAEL: CARRERA DE REGULARIDAD 5 DE OCTUBRE