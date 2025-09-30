30 de septiembre de 2025
{}
Patrimonio sobre ruedas

Carrera de regularidad: San Rafael recibe a pilotos de toda la provincia

El evento, organizado por la ACVA, incluye un recorrido de 70 kilómetros por paisajes icónicos como Valle Grande y Los Reyunos de San Rafael.

Carrera de Regularidad en San Rafael.

Carrera de Regularidad en San Rafael.

Autos clásicos y turismo en San Rafael

El evento está pensado para autos y motos antiguas y clásicas de más de 30 años, aunque en esta edición también podrán inscribirse vehículos más nuevos para que más público pueda sumarse.

En la etapa de San Rafael, los autos recorrerán Valle Grande y Los Reyunos, con un trayecto estimado de 70 a 80 kilómetros. La competencia contará con diferentes categorías, entre ellas la de 65 km/h y 40 km/h, que permiten que cualquier amante de los autos pueda disfrutar de la experiencia con su propio vehículo.

Más que una carrera, la Prueba de Regularidad propone un paseo controlado, donde lo importante no es la velocidad máxima, sino la precisión para cumplir los tiempos y promedios establecidos.

