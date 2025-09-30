30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Barrio La Isla

Vecinos de un barrio de San Rafael reúnen fondos para recuperar el agua, pero la deuda continúa

Vecinos del barrio La Isla de Río Diamante en San Rafael llevan más de un mes sin agua potable. La Unión Vecinal reunió fondos, pero la situación persiste.

En un intento por ordenar las cuentas y garantizar la provisión de agua, se implementó recientemente una moratoria de pagos destinada a los vecinos que llevaban años (e incluso décadas) sin abonar el servicio. Según señalaron los vecinos a Noticiero Andino, había usuarios con deudas acumuladas de 20 a 30 años, lo que hacía imposible que pudieran ponerse al día bajo las condiciones previas.

La crisis del agua potable en San Rafael

Al momento de asumir la gestión, la cuota mensual era de apenas $2.000, monto que fue calificado como “una miseria” por los responsables del área. Con la nueva moratoria, vigente hasta octubre, se fijó una cuota de $5.000 para los vecinos, lo que permitió comenzar a reunir fondos.

Embed - SAN RAFAEL: CONFLICTO EN LA ISLA - VECINOS SIN AGUA

Sin embargo, los cálculos internos indican que el monto recaudado aún es insuficiente: se necesitarían entre $16.000 y $20.000 mensuales por contribuyente para cubrir los costos corrientes del servicio.

A pesar de la medida, la deuda acumulada del barrio asciende actualmente a $104 millones, cifra que refleja la magnitud del problema y la urgencia de sostener mecanismos de regularización más efectivos.

