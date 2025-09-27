27 de septiembre de 2025
Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este sábado 27 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este sábado.

 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este sábado 27, en dos comunas se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.

Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, sábado 27 los departamentos de San Martín y San Rafael contarán con grandes propuestas.

Feria del Libro: el cronograma para este sábado 27 de septiembre

Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro en cada departamento de Mendoza son:

San Martín

  • Taller de historietas para niños, prof. Rodolfo Montenegro. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 16.
  • Conservatorio Colectividad y letras, de Carla Barroso. Sala La Lucia (aula 2), a las 16.
  • Presentación del libro Las naranjas, de Facundo Agustín Rúffolo. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 18.
  • Ballet Folclorico Raices Huarpes. Sala Polideportivo San Pedro (salon principal), a las 20.
  • Concierto de Chango Spasiuk. Sala Polideportivo San Pedro (salón principal), a las 21.

San Rafael

  • Taller «Escribiendo mis emociones», por Juan Cabezón. Sala Chañares, a las 15.
  • Obra de teatro ¿Y a dónde van a parar las medias guachas? Sala Coirones, a las 15.
  • Presentación libro El escritor es una especie en extinción, de Marcos Martínez. Sala Coirones, a las 16.
  • Recital de cuentos y canciones Tintes rojos, cuentos y tangos, de Montenegro, Fernández y Rada. Sala Chañares, a las 16.
  • Presentación del libro Retorno a mí mismo, de Carlos Murgo. Sala Coirones, a las 17.
  • Recital poético La vida misma, de Miguel Pérez Mateo. Sala Chañares, a las 17.
  • Presentación del libro Fotojazzeando en Mendoza, de Jorge Luis Lardone. Sala Chañares, a las 18.
  • Taller de constelaciones familiares a cargo de Silvina Caparrós. Sala Coirones, a las 18.
  • Intervención artística: show acústico de Emily Hidalgo. Sala Auditorio, a las 18.30.
  • Taller «Oratoria a través del juego», de Ana Mariela Pérez. Sala Chañares, a las 19.
  • Narraciones orales con intervalos de música Conta-Canto, de Elenco Narradivas y Atuel Dúo. Sala Coirones, a las 19.
  • Presentación del libro Journeys from enchanted Words, por alumnos de sexto grado del Colegio del Carmen. Sala Chañares, a las 20.
  • Charla «Los dos fuertes de San Rafael», de María Elena Izuel. Sala Coirones, a las 20.
  • Presentación de Doctor Chinaski. Sala Auditorio, a las 21.

Para mayor información sobre la Feria del Libro de Mendoza 2025, las actividades programadas y más detalles se puede ingresar a esta nota.

La feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

