Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este sábado 27 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este sábado 27, en dos comunas se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.
El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.
Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, sábado 27 los departamentos de San Martín y San Rafael contarán con grandes propuestas.
feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.
Prensa Cultura de Mendoza.
Feria del Libro: el cronograma para este sábado 27 de septiembre
Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro en cada departamento de Mendoza son:
San Martín
Taller de historietas para niños, prof. Rodolfo Montenegro. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 16.
Conservatorio Colectividad y letras, de Carla Barroso. Sala La Lucia (aula 2), a las 16.
Presentación del libro Las naranjas, de Facundo Agustín Rúffolo. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 18.
Ballet Folclorico Raices Huarpes. Sala Polideportivo San Pedro (salon principal), a las 20.
Concierto de Chango Spasiuk. Sala Polideportivo San Pedro (salón principal), a las 21.