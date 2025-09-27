27 de septiembre de 2025
La Municipalidad de Mendoza homenajea a las personas mayores: "Envejecer con salud y dignidad"

La Municipalidad de Mendoza impulsa una propuesta gratuita con actividades recreativas, artísticas y de concientización para destacar su rol en la sociedad.

Envejecer con salud y dignidad en la Municipalidad de Mendoza.

"Envejecer con salud y dignidad" en la Municipalidad de Mendoza.

El encuentro tiene como objetivo promover la salud, la participación activa y el bienestar de las personas mayores, destacando su rol fundamental en la sociedad actual. Las actividades programadas incluyen una caminata saludable, clases abiertas de ritmos, talleres artísticos, un taller de autoevaluación mamaria y un stand de salud con actividades vinculadas al Octubre Rosa.

image

Esta jornada busca generar conciencia sobre la importancia de un envejecimiento activo, saludable y acompañado, reafirmando el compromiso de la Ciudad y la Provincia con la construcción de un entorno inclusivo y amigable para las personas mayores.

El 1 de octubre fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Mundial de las Personas Mayores en 1990. El objetivo central es reconocer sus aportes a la sociedad y promover políticas que aseguren sus derechos y un envejecimiento digno.

En la Ciudad de Mendoza, conducida por el intendente Ulpiano Suarez, se implementan políticas públicas orientadas a la inclusión social y al envejecimiento activo, como los Clubes de Día, programas de actividad física adaptada, iniciativas culturales y recreativas y acciones de acompañamiento social para personas mayores en situación de vulnerabilidad.

Esta conmemoración no solo es simbólica, sino también una oportunidad para visibilizar las acciones que garantizan el bienestar, la autonomía y la inclusión de las personas mayores en nuestra comunidad.

