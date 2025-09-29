29 de septiembre de 2025
Sitio Andino
proceso de cambio

Qué significa que San Rafael avance en la autonomía municipal

El presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Samuel Barcudi, explicó algunos de los alcances de esto sobre el departamento.

Samuel Barcudi, presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, explicó los alcances de la autonomía municipal.

Samuel Barcudi, presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, explicó los alcances de la autonomía municipal.

Foto: Prensa HCD San Rafael
Por Sitio Andino Política

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó días atrás el proyecto de autonomía municipal impulsado por el Ejecutivo municipal. Con esto, el departamento podrá avanzar en la redacción de su propia Carta Orgánica. Qué significa esto.

En diálogo con Aconcagua Radio, el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, explicó algunos de los alcances de esto.

Qué significa la autonomía municipal para San Rafael

La autonomía municipal está reconocida en la Constitución Nacional desde 1994 y se traduce en la posibilidad de que cada comunidad organice sus instituciones y establezca normas de acuerdo con sus particularidades.

El proyecto aprobado en San Rafael señala que "la diversidad cultural, económica y geográfica del departamento, sumada a su historia institucional, le otorgan una identidad propia en el marco provincial".

Qué permite la autonomía municipal:

  • Da la posibilidad de autodeterminar la forma de Gobierno y de desarrollarse de una comunidad.
  • Establecer sus límites interiores.
  • Establecer sus organismos de control.
  • Determinar cómo trabajar su presupuesto.
  • Poder de revocatoria.
  • Dirigir su égido urbano
  • Disponer del arbolado público.
  • Trabajar en la elección dentro de las propias comunidades.

"Hay que dictar una propia Carta Orgánica municipal. Lo que buscamos es mayor libertad. No queremos nuevos impuestos", explicó Barcudi en diálogo con el programa Hemoso Caos de Aconcagua Radio.

"Podemos pensar en una nueva representación de los concejales. La provincia debería haber avanzado en su reforma constitucional", destacó el concejal peronista.

Además, Barcudi cuestionó que el Gobierno Provincial deje relegado al Municipio. "Nos sentimos mendocinos de segunda. Mientras más te alejas del KM0 de la Casa de Gobierno menos servicios y de menor calidad tenés. Y los que tenés se pagan más caro".

Escuchá la nota completa:

