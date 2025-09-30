Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

En la mañana de este martes, el intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli y el gobernador Alfredo Cornejo encabezaron la inauguración de dos proyectos habitacionales en el Departamento . En esta ocasión, se cumplió el sueño de la casa propia a 22 familias en el Barrio 4 de Julio y 45 del Barrio Jardines de Civit.

En Villa del Parque, sobre calle Guyana, se concretó la segunda etapa del Barrio 4 de Julio. Este proyecto forma parte del Plan Provincial de Viviendas “Mendoza Construye – Línea 1” y del proyecto Aires del Oeste . Así, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias y garantizar su plena integración a la trama urbana.

Entonces, las familias adjudicatarias provienen del Barrio Popular Razquin y del sector donde se emplaza el nuevo barrio. Por lo que, todas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro de Necesidades Habitacionales (ReNHabit) de la Municipalidad.

Cabe destacar que, antes de la construcción de las viviendas, el Municipio dotó al barrio de todas las condiciones necesarias para habitar. Así, ejecutó calles asfaltadas, veredas de hormigón, redes de agua, cloacas, instalaciones eléctricas e iluminación pública.

Por lo tanto, cada unidad habitacional cuenta con 65 m² cubiertos. Así, cada casa tiene dos dormitorios, baño, cocina-lavadero, estar-comedor, patio y espacio libre para futuras ampliaciones. Además, el diseño incorpora ventilación natural, termotanque solar y carpintería de aluminio.

Es importante resaltar que, la construcción se realizó con un sistema liviano moderno. De manera tal que, garantiza aislamiento térmico y mayor durabilidad.

En el acto, Costarelli sostuvo: “Un hogar no es solo un techo, es el lugar donde una familia puede crecer unida. Con cada entrega estamos reconociendo un derecho y brindando la oportunidad de soñar con estabilidad y bienestar”.

Por su parte, Cornejo agregó: “La obra estuvo un tiempo paralizada por falta de financiamiento nacional. Sin embargo, entre el Estado provincial y el Municipio lo hicimos posible, con buena calidad constructiva y urbanización”.

Barrio Jardines de Civit: una alternativa accesible en el departamento de Godoy Cruz

En Salvador Civit 1369 se entregaron 45 departamentos distribuidos en cinco bloques de tres niveles. Las tipologías incluyen unidades de uno y dos dormitorios, adaptadas también para personas con discapacidad motriz.

Asimismo, los departamentos poseen hall de ingreso, cocina-lavandería, estar-comedor, baño completo. También, según el caso, cuentan con patios o balcones.

Por otra parte, las viviendas cuentan con instalaciones de gas natural, electricidad, agua potable, preinstalación para aire acondicionado y terminaciones de calidad.

Al respecto, Costarelli remarcó: “Estas viviendas buscan achicar la brecha que existe en el acceso a la vivienda. Estamos ofreciendo soluciones reales a quienes, pese a tener capacidad de pago, no pueden acceder a un crédito hipotecario”.

Esfuerzo conjunto y mirada integral entre el municipio de Godoy Cruz y el Gobierno Provincial

Ambas entregas forman parte de un trabajo articulado entre el municipio y el gobierno provincial. Por lo tanto, se combina urbanización, infraestructura y soluciones habitacionales para distintos sectores de la comunidad.

En este sentido, el Intendente subrayó: “Quiero mirarlos a los ojos y que sepan que hay un esfuerzo conjunto del gobierno provincial y del municipal. Estas obras son símbolo del compromiso de ambos niveles del Estado para que cada familia pueda vivir mejor”.

En síntesis, con estas entregas, Godoy Cruz avanza en una política habitacional que busca integrar a distintos sectores de la sociedad. Así, el objetivo es garantizar inclusión, desarrollo urbano y calidad de vida.