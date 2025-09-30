30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gran Mendoza

Godoy Cruz: inauguraron la primera etapa del Centro Urbano Arizu, con servicios básicos y nuevas prestaciones

Se trata del predio de la exbodega donde se inició la obra en 2024 y tiene un avance de 78%. Conocé los detalles del proyecto en Godoy Cruz.

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

Este martes, el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, inauguraron la etapa inicial de construcción del Centro Urbano Arizu, en el predio de la exbodega. La obra inició en 2024 y tiene un avance del 78%.

La primera etapa del proyecto incluyó apertura de calles, instalación de redes de agua, cloacas y gas, mejoras en los servicios e incorporación de espacios verdes. Además, se realizó la extensión de la calle Agustín Álvarez, que conecta Lisandro de la Torre con Los Olmos con doble mano de circulación y estacionamiento en ambos lados, como también la apertura de la nueva calle Arizu, que une Belgrano con Los Álamos y mejora la conectividad de barrios aledaños.

Alfredo Cornejo, Diego Costarelli, Centro Urbano Arizu Godoy Cruz
La construcción se realiza bajo un esquema de participación público-privado.

Ahora el predio también cuenta con dos plazas públicas y restauraron la Manzana Histórica de Arizu, mediante la recuperación de las fachadas y veredas. Otra de las mejoras del predio es un centro de convenciones para 600 personas y un estacionamiento con 421 plazas.

Cornejo expresó que el ordenamiento territorial es una tarea que deben realizar todos los municipios. “Cuando se habla de ordenamiento territorial se miran cosas muy generales, pero aquí se ejecuta de manera concreta. Cómo crece la ciudad, aun cuando la economía no lo hace, genera demanda de viviendas y de servicios, y hay que hacerlo en forma ordenada, con planificación y respetando el mercado”, indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1973067236215771606&partner=&hide_thread=false

Además, indicó: "No es lo mismo hacer emprendimientos inmobiliarios en lugares con red eléctrica, agua y cloacas, que en zonas donde no hay. Este proyecto, en cambio, es un ejemplo de buena administración municipal".

La obra se ejecuta bajo un esquema de participación público-privado y Cornejo destacó: "Es un ejemplo de lo que debiéramos hacer todo el tiempo: ordenar el territorio respetando la necesidad de vivienda y de servicios, pero también entendiendo al mercado y trabajando con el sector privado como aliado estratégico”.

Alfredo Cornejo, Diego Costarelli, Centro Urbano Arizu Godoy Cruz
Cornejo y Costarelli, junto con otros funcionarios, recorrieron el predio en Godoy Cruz.

Cuál es la etapa siguiente en la obra de Godoy Cruz

Tras 20 años como terreno baldío, el objetivo es que el Centro Urbano Arizu se convierta en un nuevo polo de servicios, vivienda y desarrollo en el departamento del Gran Mendoza. En las siguientes etapas, el proyecto, que se desarrolla en la segunda fracción de la histórica bodega, prevé avanzar con la construcción de un centro comercial y emprendimientos inmobiliarios. Se proyecta como uno de los polos de desarrollo más importantes de Mendoza.

Por su parte, Costarelli dijo que los emprendimientos inmobiliarios y comerciales le darán mayor valor al predio. “Esta es una obra que habla por sí sola, es hablar con hechos. Este espacio era un gran vacío urbano y hoy se convierte en un ejemplo de lo que puede lograrse cuando el sector privado y el público trabajan juntos”, dijo.

Alfredo Cornejo, Diego Costarelli, Centro Urbano Arizu Godoy Cruz
El predio ahora cuenta con dos plazas públicas y la restauración de la Manzana Histórica de Arizu.

