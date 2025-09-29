29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Reconocimiento educativo

Godoy Cruz reconoció a las directoras de los jardines maternales municipales

La gestión municipal de Godoy Cruz celebró la dedicación de quienes acompañan los primeros pasos en educación de cientos de niños

Reconocimiento educativo en Godoy Cruz.

Reconocimiento educativo en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del "Día del director/a", el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, agasajó a 11 directoras de los Jardines Maternales municipales. La celebración se realizó este lunes por la mañana, en el Centro Cultural Cristoforo Colombo. Allí, se compartió un desayuno y se entregaron presentes a cada una de las representantes. También, estuvieron presentes en el festejo la directora de Educación y Capacitación Laboral, Daniela Orellana, y la secretaria de Desarrollo Humano, Florencia Santoni.

Es importante resaltar que, la jornada tuvo como objetivo homenajear la dedicación y el compromiso de quienes conducen estas instituciones educativas. Es que, el rol de las directoras es fundamental para el desarrollo de la primera infancia y la mejora continua del sistema educativo del Departamento.

Lee además
godoy cruz ya cuenta con un centro de monitoreo modelo en la provincia
Prevención del delito

Godoy Cruz ya cuenta con un centro de monitoreo modelo en la provincia
Mauco Cuello lleva un mes en terapia intensiva tras ser víctima de una brutal agresión en Godoy Cruz. 
piden ayuda para encontrar testigos

A un mes de la brutal agresión en Godoy Cruz, sigue grave el músico Mauco Cuello

Acompañamiento y cercanía en Godoy Cruz

La jornada tuvo como objetivo reconocer y poner en valor la labor de quienes diariamente acompañan a los más pequeños en sus primeros pasos educativos. En este sentido, Costarelli subrayó que “la gestión municipal entiende la educación inicial como la base de la formación ciudadana, porque allí se siembran los valores y aprendizajes que acompañan a lo largo de toda la vida”.

La primera infancia como prioridad

El intendente también resaltó la relevancia de apostar a la primera infancia. Además, destacó que los Jardines Maternales municipales cumplen un rol fundamental en la estimulación temprana, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades.

“Educar desde la primera infancia no es solo cuidar, sino brindar herramientas para que cada niño pueda desplegar su potencial. Eso es garantizar un futuro mejor para nuestra comunidad”, aseguró el jefe comunal.

image

Un espacio de encuentro e intercambio en Godoy Cruz

El desayuno permitió generar un espacio de intercambio de experiencias y desafíos de la gestión educativa en los Jardines. Además, se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la calidad de los servicios que ofrecen estas instituciones a las familias de Godoy Cruz.

Los jardines maternales municipales de Godoy Cruz

La Municipalidad cuenta con 11 Jardines Maternales distribuidos en distintos barrios de Godoy Cruz, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación inicial:

  • Ternuritas (Nº 1 – Renato Della Santa 650).
  • El Monito (Nº 2 – Perito Moreno 209).
  • Picardías (Nº 3 – Olmo Zárate y Curuzú Cuatiá, Bº Dolores Prats de Huisi).
  • Chispitas de Esperanza (Nº 4 – Chuquisaca 981, Bº La Esperanza).
  • Mi Solcito (Nº 5 – Mariano Moreno S/N, Bº Tres Estrellas).
  • Gotitas de Miel (Nº 6 – Ushuaia y Bustamante, Bº La Gloria).
  • Patitas Sueltas (Nº 7 – Lautaro y Montes de Oca, Bº Parque Sur).
  • Mi Angelito (Nº 8 – Volcán Santa María y Pehuajó, Bº XII Plan Agua y Energía).
  • Multicolores (Nº 9 – Salvador Arias 1575, Villa Marini).
  • El Club del ABC (Nº 10 – Martín Fierro y Chuquisaca).
  • Mundo de Exploradores (Nº 11 – Segundo Sombra 4001, Bº Sol y Sierra).

Un mes de reconocimientos en Godoy Cruz

Cada 28 de septiembre se celebra el Día del Director/a. Esta fecha reconoce a quienes son verdaderos líderes pedagógicos y acompañan la formación de las futuras generaciones. Septiembre, además, reúne otros homenajes vinculados a la enseñanza como el Día del Maestro y el Día del Profesor, convirtiéndose en un mes de celebración para todos los niveles educativos.

Temas
Seguí leyendo

El Municipio de Godoy Cruz impulsa un debate sobre cómo enfrentar el calor urbano en Mendoza

Godoy Cruz celebra la diversidad con el Festival AMEGAM en el Parque San Vicente

La Expo Mendoceando vuelve a Godoy Cruz con su sexta edición

Se resolvió el caso del concejal de Godoy Cruz que busca la reelección y se oficializa la boleta

Vuelve el Festival del Lomo a Godoy Cruz: dos días de sabor y tradición

Condenaron a 4 años y 8 meses de prisión al policía acusado de matar accidentalmente a su pareja

Fotografía para emprendedores: inscriben en Godoy Cruz a un nuevo curso en el HUBi

La Corte analiza el planteo del Partido Justicialista y se demora la oficialización de boletas en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
feria del libro: que departamentos tendran actividades este lunes 29 de septiembre
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

Los procedimientos se realizaron en Las Heras y Godoy Cruz
Patrullajes preventivos

Un amplio operativo policial en Mendoza terminó con cinco detenidos y el secuestro de armas

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo: los especialistas que llevó y qué temas se discutieron.
Casa Rosada

Cornejo en el Consejo de Mayo: los especialistas que llevó y qué temas se discutieron

Por Florencia Martinez del Rio
Bullying en Mendoza: padres de agresores serán sancionados con trabajo comunitario o multa económica. video
Prevención

Bullying en Mendoza: padres de alumnos agresores serán sancionados con trabajo comunitario o multas

Por Natalia Mantineo
¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Por Natalia Mantineo