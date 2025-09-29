Godoy Cruz reconoció a las directoras de los jardines maternales municipales

En el marco del "Día del director/a", e l intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , agasajó a 11 directoras de los Jardines Maternales municipales . La celebración se realizó este lunes por la mañana, en el Centro Cultural Cristoforo Colombo. Allí, se compartió un desayuno y se entregaron presentes a cada una de las representantes. También, estuvieron presentes en el festejo la directora de Educación y Capacitación Laboral, Daniela Orellana, y la secretaria de Desarrollo Humano, Florencia Santoni .

Es importante resaltar que, la jornada tuvo como objetivo homenajear la dedicación y el compromiso de quienes conducen estas instituciones educativa s. Es que, el rol de las directoras es fundamental para el desarrollo de la primera infancia y la mejora continua del sistema educativo del Departamento.

piden ayuda para encontrar testigos A un mes de la brutal agresión en Godoy Cruz, sigue grave el músico Mauco Cuello

Prevención del delito Godoy Cruz ya cuenta con un centro de monitoreo modelo en la provincia

La jornada tuvo como objetivo reconocer y poner en valor la labor de quienes diariamente acompañan a los más pequeños en sus primeros pasos educativos. En este sentido, Costarelli subrayó que “la gestión municipal entiende la educación inicial como la base de la formación ciudadana, porque allí se siembran los valores y aprendizajes que acompañan a lo largo de toda la vida”.

El intendente también resaltó la relevancia de apostar a la primera infancia. Además, destacó que los Jardines Maternales municipales cumplen un rol fundamental en la estimulación temprana, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades.

“Educar desde la primera infancia no es solo cuidar, sino brindar herramientas para que cada niño pueda desplegar su potencial. Eso es garantizar un futuro mejor para nuestra comunidad”, aseguró el jefe comunal.

image

Un espacio de encuentro e intercambio en Godoy Cruz

El desayuno permitió generar un espacio de intercambio de experiencias y desafíos de la gestión educativa en los Jardines. Además, se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la calidad de los servicios que ofrecen estas instituciones a las familias de Godoy Cruz.

Los jardines maternales municipales de Godoy Cruz

La Municipalidad cuenta con 11 Jardines Maternales distribuidos en distintos barrios de Godoy Cruz, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación inicial:

Ternuritas (Nº 1 – Renato Della Santa 650).

El Monito (Nº 2 – Perito Moreno 209).

Picardías (Nº 3 – Olmo Zárate y Curuzú Cuatiá, Bº Dolores Prats de Huisi).

Chispitas de Esperanza (Nº 4 – Chuquisaca 981, Bº La Esperanza).

Mi Solcito (Nº 5 – Mariano Moreno S/N, Bº Tres Estrellas).

Gotitas de Miel (Nº 6 – Ushuaia y Bustamante, Bº La Gloria).

Patitas Sueltas (Nº 7 – Lautaro y Montes de Oca, Bº Parque Sur).

Mi Angelito (Nº 8 – Volcán Santa María y Pehuajó, Bº XII Plan Agua y Energía).

Multicolores (Nº 9 – Salvador Arias 1575, Villa Marini).

El Club del ABC (Nº 10 – Martín Fierro y Chuquisaca).

Mundo de Exploradores (Nº 11 – Segundo Sombra 4001, Bº Sol y Sierra).

Un mes de reconocimientos en Godoy Cruz

Cada 28 de septiembre se celebra el Día del Director/a. Esta fecha reconoce a quienes son verdaderos líderes pedagógicos y acompañan la formación de las futuras generaciones. Septiembre, además, reúne otros homenajes vinculados a la enseñanza como el Día del Maestro y el Día del Profesor, convirtiéndose en un mes de celebración para todos los niveles educativos.