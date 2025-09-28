28 de septiembre de 2025
{}
Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este domingo 28 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este domingo.

Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza

 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este domingo 28, en dos comunas se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.

Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza 2025
Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza
Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, domingo 28 los departamentos de San Martín y San Rafael contarán con grandes propuestas.

feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.

Feria del Libro: el cronograma para este domingo 28 de septiembre

Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro en cada departamento de Mendoza son:

San Martín

  • Taller de escritura literaria con Mariángel Jara. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 16.
  • Presentación del libro Arte y vida de Galina Tolmacheva (EDIUNC), de A. Gómez y M. Sarale. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 16.45.
  • Presentaciones de libros de J. Hernández, E. Pfaab, A. Marón y P. Seufferheld. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 18.
  • Pablo Bernasconi presenta su nuevo poemario, Un cielo en el ojo. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 20
  • Cierre musical: Orquesta de Tango Municipal José Di Rino. Sala Polideportivo San Pedro (salón principal), a las 21.

San Rafael

  • Presentación libro y videolibro Racimo, de María Inés Rodríguez y Graciela Corvalán. Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano”. Sala Chañares, a las 15
  • Obra de teatro El debut. Sala Coirones, a las 15.
  • Teatro terapéutico Psicodrama, de Sol Cival. Sala Coirones, a las 16.
  • Conversatorio sobre literatura regional: “Voces de la tierra, historias que emergen con sabor local”, de Jofré-Legascu-Corvalán. Sala Chañares, a las 16.
  • Presentación del libro Literatura e inteligencia artificial, de Lucio Ravagnani. Sala Chañares, a las 17.
  • Presentación de la revista Que lo parió!, de Mauro Quintana. Sala Chañares, a las 18.
  • Presentación del libro Más que tinta sobre papel, de Johana Sanoguera. Sala Coirones, a las 18.
  • Intervención artística El círculo habitado, de Colectivo Visceral. Poesía y música. Sala Auditorio, a las 18.30.
  • Presentación del libro Portal al universo, de Jaime García. Sala Chañares, a las 19.
  • Intervención artística: show solista de Paulita. Sala Auditorio, a las 19.30.
  • Presentación de la revista La Maza, de Barroso, Panconi, Ledesma, Gerlero Corvalán y Rinaldi. Sala Chañares, a las 20.
  • REP Presenta Quino por REP. Sala Auditorio, a las 21.

Para mayor información sobre la Feria del Libro de Mendoza 2025, las actividades programadas y más detalles se puede ingresar a esta nota.

La feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

