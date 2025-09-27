27 de septiembre de 2025
Inaguración y debut

San Rafael se luce en la Feria Internacional de Turismo con actividades y sabores regionales

San Rafael participa de una nueva edición del evento, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica en su rubro, donde oficializó su nueva marca turística.

En el predio de La Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este sábado se inauguró una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los eventos más importantes que reúne al sector turístico de la Argentina y de toda Latinoamérica. Entre los participantes, Mendoza está representada por San Rafael, que cuenta con un stand atendido por referentes locales.

San Rafael debutó en la FIT y presentó su nueva marca turística

Como es habitual, San Rafael dijo presente en una nueva edición de la FIT. Este año, con un stand que no solo exhibe lo mejor del departamento, sino que también ofrece la atención directa de prestadores turísticos, representantes vendimiales y personal de la Dirección de Turismo.

San Rafael - Feria Internacional del Turismo (1)
La FIT permanecerá abierta a todo el público hasta este domingo.

Con el objetivo de atraer a turistas potenciales y agencias de viajes, el espacio incluyó actividades recreativas, como una ruleta de premios, además de degustaciones con productos típicos de la región, entre ellos el jamón crudo y el vino.

En el Día Internacional del Turismo, qué mejor que estar haciendo promoción de manera conjunta entre la Municipalidad y los prestadores. Somos 60 personas difundiendo nuestras bellezas y atractivos”, destacó la directora de Turismo, Victoria Contardo, sobre el debut.

Las propuestas también incluyeron sorteos en redes sociales y una sala inmersiva, donde los visitantes pudieron acceder a material exclusivo y experiencias interactivas sobre la oferta turística del departamento.

La feria permanecerá abierta hasta el domingo 28 de septiembre para el público en general, mientras que el lunes y martes será exclusiva para prestadores y agencias de viajes, en una oportunidad clave para el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

