1 de octubre de 2025
{}
Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de General Alvear. La víctima se encuentra internada en estado grave. Ambos tienen un hijo de 9 meses.

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear

Foto: Medios Andinos
 Por Carla Canizzaro

Un violento episodio sorprendió durante la tarde de este miércoles a los habitantes de General Alvear. Una mujer apuñaló a su pareja en el barrio San Carlos. El hombre de 22 años sufrió una herida de arma blanca debajo de la axila y fue trasladado de urgencia al hospital Enfermeros Argentinos, donde permanece internado en estado grave.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en calle España a metros de Mendoza. Según las primeras informaciones, tras la puñalada el hombre habría recorrido aproximadamente 50 metros en busca de ayuda. La víctima logró llegar hasta un local comercial, pero se desvaneció. La mujer estaría detenida.

Desde el hospital informaron que el joven ingresó de manera inmediata a la guardia y fue atendido por el equipo médico. Por estas horas, se encuentra en quirófano donde está siendo intervenido.

Detalles de la brutal agresión en General Alvear

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia. La agresión se habría producido en el exterior del domicilio, como lo indican las manchas hemáticas observadas en el cordón de la vereda y la cuneta. Además, agregaron que hace muy poco tiempo vivían en el barrio.

violencia, puñalada, agresión, general alvear
Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia

En el lugar de los hechos, trabaja personal de la Policía Científica, Investigaciones y la fiscal de turno. Hasta el momento, las autoridades no han brindado declaraciones oficiales, pero la investigación continúa en curso para esclarecer los detalles de este hecho que ha generado conmoción en el barrio San Carlos.

*Con información periodística de María José Aguas




Por Carla Canizzaro
