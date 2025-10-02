De dónde es y cuánto cobró el millonario ganador del Quini 6

El sorteo 3309 del Quini 6 , realizado el miércoles 1 de octubre, dejó un nuevo millonario en Argentina tras acertar seis números en la modalidad " La Segunda ". Te contamos de dónde es , cuál fue el premio oficial que se llevó y los resultados finales de este juego.

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $4.200.000.000 . En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.195.099 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

A qué números jugó el nuevo millonario del Quini 6

En la modalidad La Segunda , un apostador acertó los seis números sorteados: 01 - 03 - 08 - 18 - 20 - 27 . Como resultado, se llevó $650.000.000 , convirtiéndose en el nuevo millonario de Argentina .

Según la información oficial, el jugador jugó su boleta en la agencia Nº 008224-005 ubicada en Victorero 301, de la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe .

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 1 de octubre

Tradicional

08 - 25 - 30 - 31 - 32 - 36

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $973.750.317,75 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 6 ganadores, que se llevarán $4.481.621,25 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 849 ganadores, que se llevarán $9.501,67 cada uno.

La Segunda

01 - 03 - 08 - 18 - 20 - 27

Hubo un ganador con seis aciertos, que se llevó un pozo de $650.000.000. El afortunado apostador jugó su boleta en la agencia Nº 008224-005 ubicada en Victorero 301, de la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe.

Con 5 aciertos hubo 75 ganadores, que se llevarán $358.529,70 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.552 ganadores, que se llevarán $3.161,02 cada uno.

Revancha

17 - 20 - 22 - 25 - 29 - 31

En esta oportunidad el pozo quedó con $2.051.340.822 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

07 - 20 - 28 - 39 - 42 - 43

Hubo 7 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $34.470.157,50 cada uno.

Pozo extra

01 - 03 - 08 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 36

Hubo 515 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $252.427,18

Quini 6 Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.