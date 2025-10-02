2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 2 de octubre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este jueves 2 de octubre.

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza.&nbsp;

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este jueves 2 de octubre, para todo tipo de vehículos por problemas de suministro de energía.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para hoy.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche. video
Claves para el futuro

El Comité de Integración Paso Pehuenche reabre el debate sobre turismo

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de septiembre

Comité Paso Pehuenche: "Las metas se están cumpliendo"

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 28 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 27 de septiembre

El Paso Pehuenche volvió a reunir a Mendoza y la Región del Maule tras nueve años

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 26 de septiembre

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV
Preocupación

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala
Incrementan las frecuencias de los vuelos para la temporada de verano
Más viajes

Incrementan las frecuencias de los vuelos en Mendoza para la temporada de verano 2026

Por Sofía Pons
La UNCuyo, libre de dengue: comenzó la segunda campaña de prevención.
Segunda edición

La UNCuyo, "libre de dengue": comenzó la segunda campaña de prevención

Por Natalia Mantineo