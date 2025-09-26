Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 26 de septiembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este viernes 26 de septiembre.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este viernes 26 de septiembre, para todo tipo de vehículos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

