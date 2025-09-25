Encuentro binacional en Chile

Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche: "Argentina necesita el Pacífico para crecer"

En Talca, Omar Félix remarcó la necesidad de un sistema integrado de pasos cordilleranos que favorezca el comercio y descongestione Los Libertadores.

Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche.

Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Departamentales

El Intendente de San Rafael Omar Félix participa de la XXIV edición del Comité de Integración de Paso Pehuenche que se realiza en la localidad chilena de Talca. En el encuentro participan importantes autoridades nacionales, provinciales y municipales de ambos países. En la presentación del comité, tras 9 años de ausencia, todos coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo y mantener este tipo de reuniones para lograr un vínculo mucho más estrecho a ambos lados de la Cordillera.

Lee además
El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento. video
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo
Todo listo para reactivar la lucha antigranizo en el Sur video
Iniciaría a mediados de octubre

Reunión clave por la lucha antigranizo en el Sur: "Resta definir el financiamiento"
image

En este sentido, hizo hincapié en que las economías de Argentina y Chile son complementarias. “En un mundo donde el intercambio de bienes y servicios tiene como eje principal el Pacífico, para Argentina es fundamental poder acceder a estos mercados en los países asiáticos, que tanta demanda tienen de los bienes de ambos países”.

Paso Las Leñas

Durante las alocuciones también apareció mencionado el proyecto de Paso Las Leñas. Sobre este esperado proyecto de túnel de baja altura entre San Rafael y la región de O`Higgins, Félix remarcó que “hay un acuerdo en que debemos hablar de un sistema integrado de pasos entre Argentina y Chile para distribuir el tránsito y que no quede concentrado en uno como pasa hoy en Los Libertadores, donde pasan más de 1000 camiones diarios, mientras que en Pehuenche son entre 5 y 10”.

Temas
Seguí leyendo

Omar Félix puso en valor la Fiesta de la Primavera y el movimiento que genera en San Rafael

San Rafael profundo: Los Parlamentos dejó atrás los paneles solares y se conectó a la red eléctrica

La ex terminal de San Rafael tendrá locales comerciales y gastronómicos bajo licitación

Omar Félix: "Desde el primer momento hubo intención de no permitir la marcha"

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Omar Félix marchará en defensa de las universidades públicas e invitó a la comunidad a la manifestación

San Rafael entra en la etapa final de la obra de gas que dará servicio a 30 mil usuarios

Emir Andraos inauguró el asfalto en Colonia Las Rosas con fondos municipales

LO QUE SE LEE AHORA
Fiestas Patronales en Maipú 2025: miles de fieles honraron a la Virgen de la Merced
Patrona del departamento

Maipú celebró a Nuestra Señora de la Merced con procesión y desfile multitudinario

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Te Puede Interesar

Paso Pehuenche: Alfredo Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, seguridad y eficiencia
Sur mendocino

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

Por Sitio Andino Política
Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
La pobreza fue del 31,6% en el primer semestre de 2025
Según el indec

La pobreza fue del 31,6% en el primer semestre de 2025

Por Sitio Andino Economía